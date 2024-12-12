تكريم «أوقاف الشارقة» بعد طرح 26 فرصة تطوعية في 2024

كرّم مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، أوقاف الشارقة في ملتقى التطوع الرابع، تقديراً لإنجازها في تحقيق المركز الأول ضمن فئة «أفضل جهة طارحة للفرص التطوعية»، حيث بلغ عدد الفرص التطوعية للدائرة 26 فرصة في عام 2024، محققةً بذلك فارقاً كبيراً عن المراكز الأخرى، وأُقيم الملتقى في سفاري الشارقة، بحضور مدير دائرة الخدمات الاجتماعية، أحمد الميل، ورئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي الجويعد، ومديرة إدارة التلاحم المجتمعي ومركز الشارقة للعمل التطوعي، حصة الحمادي.

وأعرب مدير عام الدائرة، طالب المري، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل الدائرة، وأكد أن هذا التكريم يُعد حافزاً قوياً لمواصلة جهود تعزيز المبادئ الإنسانية والمجتمعية.