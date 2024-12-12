«برجيل القابضة» تقدم خدمات صحية لسكان المالديف

أعلنت «برجيل القابضة» عن تعاونها مع شركة «آساندا المحدودة»، المسؤولة عن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الوطني بجزر المالديف، لتعزيز السياحة العلاجية وتوسيع خيارات الرعاية الصحية لسكان المالديف، وتفتح الشراكة الأبواب أمام المرضى في المالديف للوصول للعلاجات المتقدمة، منها عمليات زرع الأعضاء المتعددة، والرعاية الطبية المعقدة بالتخصصات الرئيسة، ومنها الأورام، من خلال مدينة برجيل الطبية.

ووقّع الاتفاقية بالمقر الرئيس لشركة «آساندا» في ماليه، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، جون سونيل، والمديرة الإدارية الرئيسة التنفيذية لشركة «آساندا»، أمينات زينيا.

وقال جون سونيل: «ملتزمون بسد فجوات الرعاية الصحية، وتوسيع خبرتنا خارج الحدود، ونقدم للمرضى في المالديف رعاية صحية متقدمة».

وقالت أمينات زينيا: «التعاون المشترك يضمن تقديم أفضل العلاجات بمنشأة عالمية المستوى، ويعزز نظام التأمين الصحي الاجتماعي الوطني في المالديف».