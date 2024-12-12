تفتيش

اشتكى سكان تخزين بعض محال السوبرماركت بالدولة البضائع في ظروف غير مناسبة، ما يضر بالصحة والسلامة العامة، وطالبوا بشنّ حملات على المحال للتأكد من تطبيق الشروط اللازمة للتخزين الآمن.

شارع

جدّد مستخدمون للطريق الدائري الرابط بين الشارقة وعجمان مطالبتهم للجهات المعنية بإيجاد حلول لمشكلة الازدحام المروري المتكرر عند المدخل المؤدي إلى عجمان من جهة الشارقة، إذ يضطرون إلى الانتظار فترات طويلة ما يتسبب في تأخرهم عن مصالحهم وأشغالهم.

إيجارات

اشتكى مستأجرون في عجمان الارتفاع الكبير في أسعار إيجار العقارات السكنية بشكل مفاجئ، بعدما كانت الأسعار مستقرة بشكل كبير خلال الفترات الماضية، وناشدوا ملاك العقارات عدم المغالاة في الأسعار حتى لا يشكل ذلك عبئاً إضافياً على ميزانياتهم.

نظافة

أثنى سكان بمنطقة «الراشدية 3» في عجمان على حملات النظافة التي تقوم بها الجهات المعنية في دائرة البلدية والتخطيط بشكل دوري، وتحديداً في ما يخص رش البعوض والذباب، ما يسهم في الحد من انتشار الأوبئة.

سرعة

يطالب سائقون الجهات المعنية بالنظر في أمر رفع سرعة طريق العين - دبي من 140 كم/ساعة إلى 160 كم/ساعة، باعتباره طريقاً حيوياً، أسوة بطريق العين - أبوظبي وطريق أبوظبي - السلع.