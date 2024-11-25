تدشين أول عيادة أسنان «صديقة لذوي التوحد» في الإمارات

أعلن مركز دبي للتوحد افتتاح أول عيادة أسنان متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الفموية لذوي طيف التوحد في الدولة، وذلك بالتعاون مع شركة «كورادن» السويسرية المعروفة بعلامتها التجارية «كيورابروكس» (Curaprox) المتخصصة في منتجات العناية بالفم، حيث تقع العيادة ضمن مرافق المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الاستثنائية لأصحاب الهمم من فئة التوحد.

وقال المدير العام لمركز دبي للتوحّد، محمد العمادي: «بافتتاح أول عيادة أسنان صديقة لذوي التوحد، يثبت مركز دبي للتوحد مجدداً التزامه بتوفير خدمات عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم من ذوي التوحد، وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لجعل دبي مدينة أكثر شمولية، تماشياً مع رؤية حكومتنا الرشيدة الهادفة إلى تحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم».

وقالت مديرة تطوير الأعمال في مركز دبي للتوحد، جويس شمعون: «تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مركز دبي للتوحد المستمرة لتعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد في المجتمع، حيث تعد أول عيادة أسنان صديقة لذوي التوحد تلبي احتياجات هذه الفئة من المجتمع بشكل خاص».