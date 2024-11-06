«دبي الخيرية» شريك استراتيجي للمؤتمر العالمي لحفظ النعم

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن مشاركتها للعام الثاني على التوالي كشريك استراتيجي في «المؤتمر العالمي الثاني لحفظ النعم»، والذي تنظمه «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، الذراع الإماراتية للعمل الإنساني، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي مشاركة «دبي الخيرية» في هذا المؤتمر الذي يعقد في 26 و27 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي للطاقة، في إطار سعي الجمعية الدؤوب إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النعم. ويشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستدامة والزراعة والمياه والطاقة والبيئة، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتبنّي نهج مستدام يحفظ النعم ويحميها من الهدر.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، في كلمته بالمؤتمر الصحافي التمهيدي: «نحن فخورون بمشاركتنا في هذا المؤتمر المهم الذي يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية، وقد نجحت النسخة الأولى للمؤتمر في لفت أنظار العالم إلى الأهمية القصوى لقضية إنسانية وبيئية، هي (حفظ النعم) من الهدر وتعزيز الاستدامة. ويمثل هذا المؤتمر إضافة نوعية لمبادرات الهلال الأحمر الإماراتي، التي تتسم دائماً بالتميز والريادة في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية والعمل الإنساني».

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أن «مبادرات ومشاريع دبي الخيرية تدعم جهود مؤتمرنا هذا في تحقيق الاستدامة وحفظ النعم، وهي تشمل قطاعات إنسانية وتنموية مستدامة داخل الدولة وخارجها، وأن هذه المشاريع والمبادرات ليست مجرد أعمال خيرية، بل هي استثمارات في بناء مستقبل أفضل، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».