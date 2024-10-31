«إسلامية دبي» تطلق مشروع «توعية دينية أقرب إلى المجتمع»

ضمن استراتيجية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 2025-2027، وتعزيزاً للدور الاجتماعي والديني للدائرة في الإمارة، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن إطلاق مشروع مجتمعي جديد، تحت عنوان «توعية دينية أقرب إلى المجتمع»، يهدف إلى تقديم برامج دينية وتوعوية تخدم الأسر الإماراتية بشكل مباشر وفعّال، هادفة من خلاله للتفاعل المجتمعي والأثر المباشر المستدام، والتطوير الدائم، مع الحرص على تعزيز الوعي الديني وجودة التنفيذ للبرامج المطروحة.

وقال رئيس قسم الإرشاد الديني، مسؤول المشروع، إبراهيم المنصوري، إن المشروع يرتكز على تحديد الموضوعات الرئيسة، مع التركيز على اختزال عدد البرامج المطروحة لضمان تنفيذها بجودة عالية، وبأكبر قدر من التأثير الإيجابي، مؤكداً أن من بين الأهداف الرئيسة للمشروع تحقيق الأثر المباشر للبرامج المطبّقة على الفئات المستهدفة، بما يضمن توعية مجتمعية شاملة ومستدامة.

كما تسعى الدائرة إلى تعزيز التكامل مع شركائها من مختلف القطاعات، لضمان إيصال الرسالة الدينية والمجتمعية إلى أكبر شريحة من السكان، بما يعزز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.

ويأتي هذا المشروع كجزء من جهود الدائرة الرامية إلى تطوير برامجها بما يتماشى مع رؤية دبي في بناء مجتمع أكثر وعياً وازدهاراً.

إبراهيم المنصوري:

من بين الأهداف الرئيسة للمشروع تحقيق الأثر المباشر للبرامج المطبّقة على الفئات المستهدفة.