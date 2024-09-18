أسعار

لاحظ متعاملون وجود فروق كبيرة في أسعار وثائق تأمين المركبات بين شركات التأمين تصل إلى 20% للمركبة ذاتها، وبشروط التغطية نفسها، متسائلين عن سبب التفاوت في الأسعار، وفيما إذ كان قسط التأمين له علاقة بجودة الخدمة المقدمة للمتعامل أثناء تسوية المطالبات.

صالونات

لاحظ متعاملون وجود إهمال لمعايير النظافة في بعض صالونات الحلاقة، لافتين إلى عدم تعقيم المعدات الخاصة بالحلاقة بشكل كافٍ، والاكتفاء بغسلها بالمياه، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية، ووضع ضوابط صارمة لهذه الصالونات، حفاظاً على الصحة العامة.

ضوضاء

اقترح قرّاء إصدار معايير وتعليمات تلتزم فيها شركات المقاولات بخفض مستويات الضوضاء في مواقع التشييد، خصوصاً تلك التي تقع في المناطق السكنية، لافتين إلى أن الضجيج يستمر لساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يقلق السكان، ويسبب خوفاً للأطفال الصغار.

سرعات

شكا قرّاء في بعض الضواحي السكنية السرعات العالية لسائقي الدرّاجات التابعة لتوصيل طلبات الطعام، وتحديداً في الشوارع الفرعية ذات الاتجاهين أمام مداخل البنايات السكنية، الأمر الذي يشكل خطراً على السكان، ويتسبب بمخاوف من حدوث حوادث دهس أو اصطدام.