«أبومحمد» يحتاج 15.1 ألف درهم كلفة عملية جراحية

يعاني «أبومحمد» (أردني - 59 عاماً)، التهاباً حاداً في القولون والمعدة وانحرافاً بمجرى المريء، ويحتاج إلى عملية مستعجلة في القولون، وإزالة اللحميات في جدار المعدة، إضافة إلى تصحيح مجرى المريء، بكلفة تبلغ 15 ألفاً و100 درهم، لكن ظروفه المالية الصعبة لا تسمح له بتأمين مبلغ العلاج، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة بمساعدته في تأمين كلفة العملية.

وبحسب تقارير طبية صادرة من مستشفى خاص بالشارقة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن المريض أُدخل إلى المستشفى مرات عدة، بسبب معاناته آلاماً شديدة في البطن، وتم إجراء الفحوص الطبية له، وبيّنت النتائج أنه يحتاج إلى إجراء عملية مستعجلة، لتنظيف القولون، وإزالة اللحميات في جدار المعدة، إضافة إلى تصحيح مجرى المريء، وتبلغ كُلفة هذا النوع من العلاج 15 ألفاً و100 درهم، لكن وضعه المادي الضعيف، وعدم وجود بطاقة تأمين صحي له، حالا دون تأمين كلفة علاجه.

وروى (أبومحمد) قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «منذ أعوام عدة، شعرت بتعب شديد، وألم في الصدر، وعدم القدرة على الأكل أو الشرب بشكل طبيعي، حيث شعرت بالخوف من إصابتي بمرض في القلب، وعندها ذهبت إلى أحد المستشفيات، وبعد معاينة الطبيب لي، طلب مني إجراء فحوص طبية وتحاليل».

وأضاف «أظهرت الفحوص أنني مصاب بمشكلات في المعدة والقولون، ووصف لي الطبيب بعض المسكنات وأدوية للمعدة، وتحسنت حالتي الصحية كثيراً، ولكن بعد أن فقدت عملي، عاودتني الآلام بشكل شديد، فنقلتني زوجتي إلى قسم الطوارئ في مستشفى خاص، حيث بيّنت الفحوص والأشعة، وجود التهاب شديد في القولون، وزوائد لحمية في جدار المعدة وانحراف في المريء، تحتم إجراء عملية مستعجلة».

وأضاف المريض «أخبرني الطبيب أن كُلفة العلاج والعملية تبلغ 15 ألفاً 100 درهم، غير أن وضعي المالي الصعب، لا يمكنني من تدبير جزء ولو بسيطاً من المبلغ، إذ أعمل حالياً بدوام جزئي براتب 2000 درهم، يذهب منه 500 درهم للإيجار، والباقي يذهب لمصروفات الحياة اليومية لأسرتي المكونة من أربعة أفراد».

وقال (أبومحمد) إن «المرض بات يفتك بجسدي، ولم أعد قادراً على تحمل الآلام، وأناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على توفير نفقات العلاج وإنقاذ حياتي».

• المريض يعمل بدوامجزئي ويعول أسرة مكونةمن أربعة أفراد.