«الإمارات اليوم» تتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دعم الأسر المتعففة

أعلنت «الإمارات اليوم» دعمها لمبادرة «تضامن» التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي أخيراً، لدعم الأسر المتعففة.

ودعت الصحيفة الراغبين من المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأفراد المجتمع كافة، إلى المشاركة في المبادرة عبر منصة «جود» للمساهمات المجتمعية، أو عن طريق التواصل مع الخط الساخن في الصحيفة، لتقديم إسهاماتهم لمساعدة الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود.

ويتيح إدراج مبادرة «تضامن» على منصة «جود» للمساهمات المجتمعية، سهولة المشاركة ومتابعة منجزاتها، حيث سيتم تحديث طلبات المساعدات على مدار الساعة، ما يضمن تحقيق أكبر فائدة للمستفيدين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، سعيد أحمد الطاير، إن «منصة (جود) تتيح طرح مبادرات لدعم الأسر المتعففة، وسهولة وصول المؤسسات والأفراد الراغبين في مد يد العون لمن هم بحاجة إليها، وتقديم المساعدة بحسب الأولوية بشكل سريع ومناسب».

وأضاف الطاير أن «التعاون مع صحيفة (الإمارات اليوم) يعزز الترويج لمنصة (جود) ويدعم المستحقين من الأفراد والأسر».

من جهته، قال رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، إن «مبادرة (تضامن) تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي تترجم سياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني»، مشيراً إلى أهمية أن «يكون الإعلام شريكاً داعماً وفعالاً وجزءاً رئيساً في دعم وتبني مبادرات مجتمعية تصب في الصالح العام، وتكون أولوياتها المواطن ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة».

وأضاف الدربي أن تعاون «الإمارات اليوم» مع هيئة تنمية المجتمع لدعم مبادرة «تضامن»، يأتي من باب حرص الإعلام على المشاركة في المبادرات المجتمعية، لافتاً إلى أن «الإمارات اليوم» ستفتح قناة تواصل مباشرة مع أصحاب الخير من خلال «الخط الساخن»، ثم توجّه المتبرعين، وفق آلية منظمة متفق عليها، إلى شريكها في المبادرة (هيئة تنمية المجتمع في دبي).

وأعرب عن أمله في أن تمثل المبادرة بادرة أمل وتكاتف مجتمعي في دعم الأسر المتعففة بدبي، من خلال الأفراد والمؤسسات في الدولة.

ودعا الدربي الراغبين من المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأفراد المجتمع كافة، إلى المشاركة في المبادرة عبر منصة «جود» للمساهمات المجتمعية، أو عن طريق التواصل مع الصحيفة عبر «الخط الساخن».

وسيتم تخصيص مبالغ الإسهامات المالية لدعم الأسر المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع، والمسجلين لدى الجمعيات الخيرية والمؤسسات والجهات المشاركة في منصة «جود»، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط (https://Jood.ae).

«جود»

تشكل «جود»، المنصة الأولى من نوعها للإسهامات المجتمعية، لاستقطاب الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات، سعياً إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الرعاية والتمكين، عبر توفير قناة مضمونة وموثوق بها ومعتمدة، لإسهامات المسؤولية المجتمعية في مشروعات مستدامة، لتمكين المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.