تكبيرات

أثنى متسوقون في مراكز تجارية في دبي على أجواء العيد المنتشرة في أرجائها والمتمثلة في إذاعة التكبيرات خلال أيام العشر من ذي الحجة، إلى جانب تخفيضات وعروض.

تدخين

طالب متسوقون بحظر التدخين خارج بوابات المراكز التجارية، وتخصيص مناطق بعيدة للمدخنين، حيث إن رائحة الدخان تؤذي المتسوقين عند المداخل والمخارج، وتعرضهم لخطر التدخين السلبي.

مخالفة

طالب سكان بلدية أم القيوين بتركيب كاميرات أمام مواقف السيارات مقابل البنايات السكنية لرصد السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض السكان، والمتمثلة في إلقاء مخلفات المركبات في المواقف، الأمر الذي يعد سلوكاً غير حضاري ويسهم في تشويه المظهر العام.

إلكترونيات

تساءلت مستهلكة عن آلية التأكد من سلامة الإلكترونيات التي يتم شراؤها من مواقع التسوق الإلكترونية، وذلك بعد أن اكتشفت أن الإلكترونيات التي طلبتها من أحد المواقع الشهيرة، تالفة، ما اضطرها إلى تقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

إعلانات

أبدى سائقون انزعاجهم من الإضاءات المنبعثة من الإعلانات الموجودة في بعض الطرق، لاسيما ذات الأحجام الكبيرة، مطالبين بضرورة التأكد من عدم تأثيرها في سلامة الرؤية.

إرجاع

شكا زبون رفض محل في سوق الصين في عجمان، إرجاع ملابس اشتراها وتبين لاحقاً أنها صغيرة الحجم وألزمه باستبدالها بقطعة أخرى، علماً بأن المحل لا يخصص غرفة لتجربة الملابس لتفادي مسألة إرجاع أو استبدال القطع.

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