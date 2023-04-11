«ياك العون» تُنجز المهمة.. وتُفرّج كربة 166 مواطناً

حققت مبادرة «ياك العون» ملحمة مجتمعية وطنية، في موسمها الرابع، ونجحت في تحقيق المستهدف وتجاوزته بنحو مليوني درهم في غضون ثلاثة أسابيع من انطلاقها، بفضل إسهامات خمس مؤسسات حكومية وخاصة، و10 متبرعين من أفراد المجتمع.

وأسهمت المبادرة الإنسانية في سداد مديونية 166 مواطناً، من السجناء والملاحقين قضائياً، بمبلغ 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً، ونجحت لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، في التواصل مع الدائنين، وتخفيض ديون بعض المشمولين بالمبادرة.

وكانت «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقوا مبادرة «ياك العون 4» الإنسانية، في تاريخ 27 من مارس الماضي، في إطار مذكرة التفاهم التي تهدف إلى إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً من المواطنين في إمارة دبي والملاحقين قضائياً، وتأتي تزامناً مع شهر رمضان المبارك، والمبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية.

وتشمل المبادرة بعد زيادة عدد المشمولين 166 مواطناً من الملاحقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة (محاكم الخير) في محاكم دبي.

يشار إلى أن محاكم الخير المنبثقة من محاكم دبي قامت بعمل تسوية في ملف القضايا للمشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنين من مبلغ 75 مليوناً و158 ألفاً و778 درهماً إلى مبلغ 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً.

ولاقت المبادرة إقبالاً كبيراً من الراغبين في المساهمة بتفريج كربة الغارمين، وشهد سجل المتبرّعين مصرف الإمارات الإسلامي الذي أسهم بثلاثة ملايين درهم، وفاعل خير رفض ذكر اسمه تبرع بتسعة ملايين درهم، وشركة دبي للتأمين بمليون درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي بمليون درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليون درهم، وأسهم عدد من المتبرعين بمليون و929 ألفاً و386 درهماً، وأخيراً بنك دبي الإسلامي تبرع بسبعة ملايين درهم.

وتوجه مدير عام محاكم دبي، طارش المنصوري، بالشكر والتقدير لكل من أسهم في مبادرة (ياك العون) في موسمها الرابع، وكان له دور وبصمة في قضاء حوائج الناس، ولم شملهم بأسرهم في هذه الأيام الفاضلة، موضحاً أن محاكم دبي تؤمن بمبدأ الشراكة في العمل الخيري لذا عقدت عدداً من الاتفاقات مع «الإمارات اليوم» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتنفيذ مبادرات إنسانية لدعم الفئات المتضررة، وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لهم، بما يضمن للمستهدفين من المبادرة تجاوز محنهم، ولاستدامة منهج العطاء في المجتمع الإماراتي.

وأكد المنصوري حرص الدائرة على دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تقام سنوياً لأنها تقدم رسالة سامية ترسخ من خلالها قيم ومفاهيم عمل الخير وتعزز روح المسؤولية المجتمعية.

إلى ذلك، أكد المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، أن «شراكات مؤسسات لها ثقل في المجتمع مثل (الإمارات اليوم) ومحاكم دبي، إضافة إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، جاءت لتتعاضد من أجل إنجاح مبادرة إنسانية استهدفت مساعدة مواطنين في إمارة دبي مسجونين وملاحقين قضائياً، حتى نجحت في تحقيق هدفها (ياك العون) في موسمها الرابع بجمع التبرعات اللازمة ما يثلج الصدور، ويؤكد أهمية دعم وتعاون المؤسسات والأفراد الذين حرصوا على المشاركة الفاعلة، إيماناً بالرسالة الإنسانية السامية للمبادرة».

وأضاف أن المبادرة حققت هدفها المنشود في ترجمة سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، مقدماً الشكر إلى كل المتبرعين والمساهمين بهذه المبادرة، التي تعكس نبل وأصالة شعب الدولة في تكاتفه، والتي وضع بذرتها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقدمت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، الشكر إلى كل من أسهم في دعم وإنجاح المبادرة، سواء مؤسسات حكومية أو خاصة والأفراد أصحاب الأيادي البيضاء، إذ نجحت المبادرة في الإفراج عن 166 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً بسبب ديون بقيمة 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً، لافتة إلى أن المبادرة تمكنت من تجاوز أهدافها في غضون ثلاثة أسابيع من انطلاقها، بفضل تبرع خمس مؤسسات و10 متبرعين من الأفراد.

وأوضحت بوسمرة أن مبادرة «ياك العون» تأتي ضمن مبادرات الصحيفة في شهر رمضان المبارك، الذي يترجم اللحمة الوطنية والتكاتف في دعم المبادرات المجتمعية، ويترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، لافتة إلى أن هذه المبادرة كانت لها أهداف عدة، من بينها تعزيز روح التعاون والتعاضد في نفوس أفراد المجتمع، والإسهام في نشر ثقافة التبرع لدى فئات المجتمع، وإدخال السعادة إلى قلوب الغارمين المشمولين في المبادرة، وتسديد مديونياتهم قبل عيد الفطر المبارك، ومنحهم فرصة جديدة لبدء حياة جديدة بعد انتهاء الملاحقة القضائية.

إقبال كبير

أفادت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، بأنه نظراً للإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية الراغبين بالمساهمة في المبادرة، قررت «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، زيادة أعداد المشمولين في المبادرة من 140 إلى 166 مواطناً، وزيادة المبلغ المستهدف من 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً إلى 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق المبادرات المجتمعية التي تنفذها «الإمارات اليوم» منذ تأسيس الصحيفة، مؤكدة أن «(ياك العون) في مواسمها الأربعة لاقت نجاحاً واسعاً ما شجعنا على زيادة أعداد المشمولين في المبادرة من 140 إلى 166 مواطناً، خصوصاً أنها تهدف في المقام الأول إلى تفريج كربة المواطنين المتعثرين مالياً والغارمين».

4 مواسم من النجاح

«ياك العون» في الموسم الأول

جمعت 21 مليوناً و416 ألفاً و610 دراهم

أسهمت في الإفراج عن 107 مواطنين

«ياك العون» في الموسم الثاني

جمعت 14 مليون درهم

أسهمت في الإفراج عن 85 مواطناً

«ياك العون» في الموسم الثالث

جمعت 5 ملايين و708 آلاف و634 درهماً

أسهمت في الإفراج عن 51 مواطناً

«ياك العون» في الموسم الرابع

جمعت 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً

أسهمت في الإفراج عن 166 مواطناً

إجمالي المبالغ

65 مليوناً و54 ألفاً و630 درهماً

أسهمت في الإفراج عن 409 مواطنين

«محاكم الخير» نجحت في التواصل مع الدائنين، وتخفيض ديون المشمولين في المبادرة.

للإطلاع على مبادرة «ياك العون»، يرجى الضغط على هذا الرابط.