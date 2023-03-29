الحبتور يوزّع 80 ألف وجبة على المتعفّفين في رمضان

أطلق مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف بن أحمد الحبتور، حملة رمضان الخيرية، التي تستهدف توزيع نحو 80 ألف وجبة على المتعففين خلال الشهر الفضيل، في كلٍّ من الإمارات ولبنان.

وبدأت الحملة بتوزيع أكثر من 15 ألف وجبة غذائية في لبنان على المعوزين والفقراء، وعلى صعيد دولة الإمارات سيتم توزيع 5000 وجبة خلال الشهر الكريم على التجمعات العمالية في دبي، بالإضافة إلى خيمة إفطار الصائم التي أقيمت في بهو مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، وستوزع 60 ألف وجبة خلال الشهر الكريم.

وقال خلف الحبتور إن حملة رمضان الخيرية تأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تنفذها المجموعة، وهي جزء من المسؤولية الاجتماعية لتأمين متطلبات الأسر المتعففة، وتوفير احتياجاتها الأساسية، ورسم البسمة وإدخال السرور عليها في هذه الأيام المباركة.

وبالتوازي بدأت الحملة توزيع بطاقات المير الرمضاني، التي تمكن مستفيديها من حرية شراء المواد الغذائية، حسب احتياج الأسرة، حيث قدم خلف الحبتور 1000 بطاقة مير رمضاني لدعم الأسر المتعففة في مختلف أرجاء الدولة، بالتعاون مع فريق إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وسيتم توفير 250 بطاقة مير للعوائل المستحقة في إمارة دبي وفقاً لكشوف معدة مسبقاً من الذين تمت الموافقة عليهم من قبل لجنة المساعدات، بناءً على دراسة أحوال الأسر وظروفها المعيشية.

وأضاف الحبتور: «لدي فريق متكامل لإدارة العمل الخيري تحت إشرافي المباشر يقوم باستقبال الطلبات ودراستها، والتعرف إلى الاحتياجات، بهدف تلبية جميع المتطلبات، والعمل على حلها».

وعلى صعيد آخر، أتم مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب كل استعداداته لاستقبال جموع المصلين والصائمين على مدار شهر رمضان المبارك، بتوفير التسهيلات والخدمات التي تهيّئ للمصلّين أجواء روحانية.

وسيُلقي فضيلة الشيخ الدكتور فارس المصطفى، محاضرات دينية يومياً بعد صلاة العصر، سيتم بثها مباشرةً عبر صفحات المسجد على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ينقل المسجد شعائر صلوات الجمعة والتراويح وليلة القدر وعيد الفطر في بث حي مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك يستقبل المسجد الجاليات غير المسلمة لإطلاعهم على قيم الإسلام الجوهرية وثقافة الإمارات وتقاليدها. وستتسنّى للجاليات فرصة اختبار جوهر الشهر الفضيل، عبر المشاركة في وجبات الإفطار إلى جانب المسلمين.