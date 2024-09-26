«أوقاف دبي» تدعم «تبرّعكم حياة 2» بمليون درهم

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن تقديم دعم بقيمة مليون درهم لمبادرة «تبرّعكم حياة 2» في موسمها الثاني، والتي تتبناها «الإمارات اليوم» بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتستهدف علاج 67 مريضاً بالفشل الكلوي متعثرين ويحتاجون إلى عمليات زراعة الكلى.

وتساعد مساهمة مؤسسة الأوقاف في إجراء عمليات زراعة الكلى لعدد من مصابي الفشل الكلوي من مختلف الجنسيات، فضلاً عن توفير الدواء اللازم، والمتابعة العلاجية للمرضى بعد العملية، وسيتم علاجهم وإجراء العمليات لهم في مستشفى دبي ومستشفى ميديكلينيك المدينة في دبي ومستشفى الجليلة.

وتهدف مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني إلى جمع مبلغ 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، كلفة علاج 67 شخصاً يعانون الفشل الكلوي ويحتاجون إلى عمليات زراعة الكلى لهم، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على المساهمة في هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وتضم المبادرة قائمة المرضى 15 طفلاً و52 بالغاً، من مختلف الجنسيات، منهم خليجيون، و24 من الجنسية العربية، و33 آسيوياً، وستة من الجنسية الأوروبية، واثنان من الجنسية الإفريقية.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، التزام المؤسسة بتوجيه كل الإمكانات المتاحة للمساهمة في رفع الألم وتخفيف المعاناة عن المرضى المتعثرين وأسرهم. وأضاف: «نحرص على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنهاء معاناة المرضى، لذا ارتأت المؤسسة أن تكون من أوائل الداعمين للمبادرة الإنسانية النبيلة (تبرعكم حياة) في موسمها الثاني والإسهام في علاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي، ومنحهم الفرصة لمتابعة حياتهم الطبيعية مع عائلاتهم».

وذكر المطوع أن المؤسسة ملتزمة بتوطيد أواصر التعاون مع كل الجهات وتجسيد صور التلاحم الاجتماعي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لتقديم الدعم اللازم للحالات الإنسانية، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأفراد والأسر وفق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة والقدرة على الإنتاجية، وأن ينعم سكان دبي بحياة صحية نشيطة.

ونوه المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر محمد الزرعوني، بجهود مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، ومواقفها الطيبة في دعم المجتمع.

وقال إن «هذا التبرع الكريم ليس غريباً على مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين في المؤسسة، ولطالما كانت سباقة في عمل الخير، كما أن دورها في تفعيل الوقف وتميزها في مجال المسؤولية المجتمعية يشهدان على دورها في تنمية المجتمع».

وأضاف أن «التفاعل الكبير والمشاركة الواسعة من المؤسسات والأفراد في دعم جهود مبادرة (تبرّعكم حياة) يشكل دافعاً مشجعاً للاستمرار في تحقيق أهداف المبادرة، ونأمل أن يكون ذلك حافزاً لعموم المجتمع للإسهام في دعم المبادرة».

ونوّه رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، بتبرّع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر التي تتعاون دائماً في دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية.

وذكر أن مبادرة «تبرّعكم حياة» في موسمها الثاني تهدف إلى إعادة الأمل لمرضى الفشل الكلوي المشمولين بالمبادرة وتفعيل الدور المجتمعي، انطلاقاً من المنهج الإسلامي الذي يحث على الصدقات ويعلي شأنها، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف، والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال الخدمات المجتمعية.

وأكد شكرالله حرص الصحيفة على ترجمة مبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم مبادرات عملية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، والاستمرار في العطاء.

ولفت إلى أن تبرع «أوقاف دبي» للمبادرة ليس غريباً على مؤسسة الأوقاف، فهي دائماً سباقة في دعم المشاركات المجتمعية، خصوصاً المبادرات التي تصب في الصالح العام.

ودعا المجتمع من أفراد ومؤسسات حكومية وخاصة إلى تقديم يد العون لهذه الشريحة من المرضى، لافتاً إلى أن هذه المبادرة المجتمعية تترجم اللحمة الوطنية والتكاتف في دعم المبادرات المجتمعية التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، معرباً عن ثقته بتجاوب المتبرعين مع المبادرة من أجل إنجاحها.

وكانت «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت خلال اليومين الماضيين مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي في إمارة دبي.

• «تبرعكم حياة 2» تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على المساهمة في دعم هذه الفئة من المرضى.