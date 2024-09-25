«تبرعكم حياة 2» تستهدف جمع 46.1 مليون درهم لعلاج 67 مريضاً بالفشل الكلوي

تطلق صحيفة «الإمارات اليوم»، بدءاً من اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، التابعة لدبي الصحية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مبادرة إنسانية بعنوان «تبرعكم حياة 2» في موسمها الثاني.

وتهدف المبادرة إلى دعم 67 مريضاً من مرضى الفشل الكلوي، وزراعة الكلى لهم في إمارة دبي، بمبلغ 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبني المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وتضم المبادرة قائمة من مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى، من بينهم 15 طفلاً و52 بالغاً، من مختلف الجنسيات، بينهم خليجيون، و24 من الجنسية العربية، و33 مريضاً آسيوياً، وستة من الجنسية الأوروبية، واثنان من الجنسية الإفريقية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، محمد مصبح ضاحي، أن مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة وصحيفة «الإمارات اليوم»، ستشكل نقلة نوعية تدعم الأجندة الوطنية في تحقيق حياة أفضل للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نسعى إلى توفير الدعم اللازم، لتمكين ذوي الحالات المستعصية من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ومساعدتهم في العودة أفراداً منتجين في المجتمع، ومن خلال هذه المبادرة ندعو جميع الأيادي البيضاء إلى الإسهام، لأن تبرعاتكم لها الأثر الأكبر في حياتهم.

وأضاف محمد مصبح أن حملة «تبرعكم حياة» تأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية العمل الخيري في تحقيق التكافل الاجتماعي، وتخفيف معاناة الفئات الأكثر احتياجاً في مجتمعنا، لأن كل تبرع يعني أملاً جديداً لشخص يحتاج إلى الدعم، ويعاني مرضاً مزمناً، وأوضح أن الجميع قادرون على أن يكونوا سبباً في توفير العلاج لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، مؤكداً أنها عادة متأصلة في شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بترجمة ثقافة التبرع في المجتمع إلى نتائج مستدامة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني إن النسخة الثانية من حملة «تبرعكم حياة»، والتي تهدف إلى دعم 67 مريضاً بالفشل الكلوي (15 طفلاً و52 بالغاً) من 25 جنسية مختلفة وفق ميزانية قدرها أكثر من 46 مليون درهم، تجسّد الدور المحوري الذي تلعبه «دبي الصحية» في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات، (حياة)، الرامية إلى دعم جهود الدولة، لتشجيع الأفراد على التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، لإنقاذ حياة الآخرين.

وتأتي حملة هذا العام استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة، حيث تتضافر فيها جهود مؤسسة الجليلة، التي تقود ركيزة العطاء في دبي الصحية، إلى جانب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وصحيفة «الإمارات اليوم» ومنصة المساهمات المجتمعية «جود»، مع أفراد المجتمع، لدعم مرضى الفشل الكلوي من خلال تغطية كُلفة زراعة الكُلى، وعلاج مرضى الغسيل الكلوي، والرعاية ما بعد الزراعة، في خطوة تجسّد دور التعاون المشترك بين مختلف الجهات في إمارة دبي، وتأثير الشراكات المجتمعية للارتقاء بمشهد الرعاية الصحية والعمل الإنساني.

وأشار الزرعوني إلى أن هذه الحملة الإنسانية تندرج ضمن جهود مؤسسة الجليلة في تعزيز صحة المجتمع، وتحسين حياة الأفراد بالاستناد إلى قيم العطاء، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات «دبي الصحية» للارتقاء بصحة الإنسان، والنهوض بالرعاية الصحية.

من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله: إن «المبادرة تأتي في سياق المبادرات الاجتماعية التي دأبت الصحيفة على تنفيذها منذ سنوات، وتلقى نجاحاً واسعاً، وتهدف في المقام الأول إلى توفير العلاج وزراعة الكلى لـ67 مريضاً من جنسيات وأعمار مختلفة، وتبلغ كُلفة الزراعة والمتابعة العلاجية لهم مبلغ 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً».

وأضاف: «ندعو المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال والأفراد إلى تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي بشكل أكبر، الذي يترجم اللحمة الوطنية والتكاتف في دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية، التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، وتصب في المصلحة العامة».

مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الأول

تبنت صحيفة «الإمارات اليوم»، مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الأول قبل أربع سنوات، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وحققت هدفها الإنساني في مساعدة 38 مريضاً كانوا يعانون الفشل الكلوي في إجراء عمليات زراعة كلى، بكُلفة بلغت 22 مليوناً و670 ألف درهم، بفضل إسهامات ثماني مؤسسات حكومية وخاصة وخيرية، و15 متبرعاً من أفراد المجتمع.

وانطلقت المبادرة المجتمعية الوطنية مع بداية شهر رمضان المبارك، ومع نهاية الشهر حققت المبادرة الهدف الذي حددته مسبقاً، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على دعم المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها، وتم إجراء عمليات زراعة كلى للمرضى المشمولين بالمبادرة.