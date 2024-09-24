«تبرعكم حياة 2».. مبادرة إنسانية تواصل دعم وعلاج مرضى الفشل الكلوي بدبي       

وقّعت مؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية، وصحيفة «الإمارات اليوم»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مذكرة تفاهم لتبنّي الموسم الثاني لمبادرة «تبرعكم حياة»، التي تهدف إلى دعم مرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى لهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبنّي المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وتتولّى «الجليلة»، الطرف الأول في المذكرة، تحديد الحالات المستهدفة التي يمكن أن تستفيد من المبادرة، بالتنسيق مع شركائها في مستشفى دبي ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال وميديكلينيك مستشفى المدينة، لتزويد الأطراف المعنية بتفاصيل المرضى، وحالتهم الصحية، والمبلغ المطلوب للزراعة والمتابعة العلاجية بعد العملية، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح لهذه الحالات الاستفادة من المبادرة بأسرع وقت ممكن.

وبحسب المذكرة، التي وقّعها المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، محمد مصبح، والمدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة الدكتور عامر الزرعوني، ورئيس أول للصحف ومركز الأخبار في دبي للإعلام سعود محمد الدربي، تتولى «الجليلة» التنسيق مع المستشفيات التي سيتم إجراء عمليات الزراعة فيها بإمارة دبي، وتزويد أطراف المذكرة بتقارير للحالات التي تمت مساعدتها.

فيما تتحمل صحيفة «الإمارات اليوم» مسؤولية التنسيق مع بقية الأطراف لإعداد حملة دعائية موسعة عن المبادرة بكل تفاصيلها على جميع وسائلها الإعلامية، والالتزام بتحويل التبرعات والمساهمات التي تتلقاها عبر خدمة «الخط الساخن» إلى الحساب البنكي الخاص بالمبادرة، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية ومؤسسة الجليلة.

وتلتزم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالتنسيق مع جميع الأطراف، وسداد المبالغ التي تم التبرّع بها للحالات المستحقة والمعتمدة من الجليلة.

وستتولى منصة المساهمات المجتمعية «جود» عرض الحالات عبر المنصة، متزامنة مع عرضها في صحيفة «الإمارات اليوم» عبر «الخط الساخن».

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الجليلة وصحيفة «الإمارات اليوم»، يدعم الأجندة الوطنية نحو تحقيق حياة أفضل للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويساعد في تمكين وتنمية العمل الإنساني، انسجاماً مع رؤية القيادة الداعمة لنهج العطاء في العمل الإنساني محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن تشجيع أفراد المجتمع لإنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي، وتحسين جودة الحياة لمساعدتهم في العودة كأفراد منتجين في المجتمع.

وقال المهيري: إن «مبادرة (تبرعكم حياة) في موسمها الثاني بالتعاون مع الجهات المذكورة، تعكس قوة الفرد في المجتمع على إعادة بث روح الأمل للمريض وقدرة عودته للحياة الطبيعية، بعد مشيئة الله تعالى، فلا شيء يفوق إنقاذ حياة إنسان وتخفيف الألم عن شخص يعاني مرضاً مزمناً، من خلال ترجمة ثقافة التبرع في المجتمع إلى نتائج مستدامة».

وأضاف أن الاتفاقية جاءت ترجمة للجهود الوطنية لخدمة الإنسانية، من خلال مبادرات نوعية تنعكس إيجابياً على أداء المؤسسات الصحية في الدولة، من خلال التعاون والتنسيق بين دوائر وهيئات حكومة دبي بما يحقق المصلحة العامة، باعتبار المبادرة مهمة إنسانية نبيلة تمثل رمزاً للتآخي والتكاتف في إيجاد فرص لتحسين حياة مرضى الفشل الكلوي.

وقال المدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف: «نُثمّن هذه الاتفاقية المهمة مع شركائنا كافة، والتي تُعد خطوة حيوية نحو دعم المرضى المحتاجين، ومن خلال هذا التعاون المشترك، نعمل على توحيد الخبرات والموارد لإحداث تأثير ملموس في حياة الأفراد والمجتمع، والإسهام في الارتقاء بصحة الإنسان، وتماشياً مع القيمة الأساسية (المريض أولاً) نلتزم في دبي الصحية بتعزيز هذه الجهود لتقديم أفضل أشكال الرعاية الصحية والعلاج للمرضى».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني: «يسعدنا في مؤسسة الجليلة توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وصحيفة الإمارات اليوم، ومنصة المساهمات المجتمعية (جود) لإطلاق النسخة الثانية من حملة (تبرعكم حياة)، التي تهدف إلى جمع التبرعات لعمليات زراعة الكلى وتقديم الدعم المباشر للعمليات الجراحية والخدمات العلاجية التي من شأنها إنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي، بما يعكس حرصنا المستمر على التعاون مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف والقيم الإنسانية التي تمثل جوهر مجتمعنا، وبما يجسد التزامنا تحت مظلة (دبي الصحية) بركيزة العطاء، باعتبارها أرقى مجالات الخير لخدمة الإنسانية والارتقاء بصحة الإنسان».

وأوضح أن مبادرة «تبرعكم حياة 2» تأتي استكمالاً لنجاحات النسخة الأولى من الحملة التي أسهمت في علاج أكثر من 38 مريضاً مصاباً بالفشل الكلوي، لتساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم.

وأشار الزرعوني إلى أهمية هذا التعاون المشترك، الذي من شأنه ترسيخ الأثر المجتمعي للحملة الإنسانية، وتوسيع نطاقها وتأثيرها الإيجابي، الأمر الذي يعمل على زيادة مستويات المصداقية والشفافية، وتعزيز الوعي برسالة الحملة الإنسانية، وذلك بما يدعم أهدافها النبيلة ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كنموذج عالمي يحتذى به في تقديم أفضل أشكال الرعاية الصحية والدعم الإنساني.

وقال رئيس أول للصحف ومركز الأخبار في دبي للإعلام سعود محمد الدربي، إن «الإمارات اليوم» لها سجل في هذه المبادرات المهمة، إذ تبنّت سابقاً، بالشراكة مع جهات حكومية وشبه حكومية، مبادرات مجتمعية عدّة، منها مبادرة «ياك العون» في خمسة مواسم مع محاكم دبي، ومبادرة «مدن الخير» مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، وغيرهما من المبادرات المجتمعية التي تصبّ في المصلحة العامة وتُترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، لذا قرّرت الصحيفة المشاركة في هذه المبادرة المجتمعية.

وأضاف أن «الإمارات اليوم» ستفتح قناة تواصل مباشرة مع أصحاب الخير من خلال «الخط الساخن»، ثم توجّه المتبرعين، وفق آلية منظمة متفق عليها، إلى شريكها في المبادرة مؤسسة الجليلة، معرباً عن أمله في أن تمثل هذه المبادرة بادرة أمل لبدء حياة جديدة لمرضى الفشل الكلوي، وتعيد الابتسامة إلى وجوه المرضى وأسرهم.

وأشار إلى أن «الصحيفة لديها ثقة، بناءً على تجاربها السابقة، بتفاعل أصحاب الخير من رجال الأعمال وأفراد المجتمع مع المبادرة، ليتم علاج هؤلاء المرضى، خصوصاً أن المبادرة تحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع لتقديم الدعم المستهدف للحالات المعسرة».

من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» إبراهيم شكرالله: «فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومؤسسة الجليلة، والتي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء من خلال مبادرة (تبرعكم حياة) في موسمها الثاني، لتوفير الدعم المادي للحالات المعسرة التي تعاني الفشل العضوي، خصوصاً مرضى الفشل الكلوي الذين تُشكل زراعة الكلى بالنسبة لهم حلاً مستداماً يسهم بإعادة الأمل في الحياة». وأضاف: «هذا التعاون هو ترجمة واضحة لالتزامنا بتحقيق رسالة العمل الخيري المشترك بين الإعلام والقطاع المؤسسي، ونأمل بتفاعل مجتمعي بين الأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة لدعم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تصبّ في المصلحة العامة».

ويجدر الذكر أنه تم إجراء أكثر من 120 عملية زراعة كلى في إمارة دبي بقيادة الأطباء الجراحين في دبي الصحية، وقد نجحت حملة «تبرعكم حياة 1»، والتي أطلقت عام 2021 في تغطية رسوم عمليات زراعات الكلى لنحو 30% من إجمالي زراعات الكلى في الإمارة.

وتأتي أهمية مثل هذه الحملات المجتمعية بسبب تزايد نسبة الحاجة إلى زراعات الكلى، في ظل شح أعداد المتبرعين بالأعضاء والتحديات المالية التي تواجه بعض المرضى المعسرين، إذ تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الكلى عالمياً، لتصبح في المرتبة العاشرة كأكثر الأمراض المسببة للوفاة، بعد أن كانت في المرتبة الـ13، بما يبرز أهمية عمليات زراعة الكلى.

• مؤسسة الجليلة تتولى تحديد الحالات المستهدفة التي يمكن أن تستفيد من المبادرة.

• الاتفاقية جاءت ترجمة للجهود الوطنية لخدمة الإنسانية من خلال مبادرات نوعية.