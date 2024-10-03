مليون درهم من المصرف العربي دعماً لـ «تبرعكم حياة 2»

تكفل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بسداد مليون درهم لمصلحة مبادرة «تبرعكم حياة 2» في موسمها الثاني، التي تتبناها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة التابعة لـ«دبي الصحية»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لعلاج وزراعة الكلى لـ67 مريضاً بالفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى.

وتساعد مساهمة المصرف العربي في إجراء عمليات زراعة كلى لمرضى بالفشل الكلوي من مختلف الجنسيات، فضلاً عن توفير الدواء اللازم، والمتابعة العلاجية للمرضى بعد العملية لمدة عامين.

وتهدف مبادرة «تبرعكم حياة 2» إلى جمع مبلغ 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، كُلفة علاج 67 شخصاً يعانون الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى لهم، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبنّي هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وتضم المبادرة قائمة من مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى، 15 طفلاً و52 بالغاً، من مختلف الجنسيات، بينهم خليجيون، و24 من جنسيات دول عربية، و33 آسيوياً، وستة من جنسيات دول أوروبية، واثنان من دولتين إفريقيتين.

وبلغ حجم التبرعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها الأسبوع الماضي حتى الآن، 13.8 مليون درهم، تكفي لعلاج وزراعة كلى لـ25 مريضاً، إذ سددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أربعة ملايين درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي مليون درهم، ومتبرع سدد مبلغ 7.5 ملايين درهم، وشركة الوليد للعقارات سددت 300 ألف درهم، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية سدد مليون درهم.

وسيتم إجراء العمليات لهم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومستشفى دبي، ومستشفى ميديكلينيك المدينة في دبي.

وقالت رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة سامية بخيت النهدي: «يأتي إسهامنا في مبادرة (تبرّعكم حياة2) انطلاقاً من حرص إدارة المصرف على الإسهام والدعم والتكاتف المجتمعي للمبادرات كافة، ما يترجم سياسة الدولة في العمل الإنساني، خصوصاً أن هذه المبادرة تخص مرضى الفشل الكلوي من مختلف الجنسيات، وتدخل الفرحة إلى قلوب هؤلاء المرضى وأسرهم».

وتابعت النهدي: «ندعو المؤسسات والأفراد في المجتمع إلى دعم هذه المبادرة المجتمعية، التي تعد ترجمة لنهج العمل الإنساني في الدولة».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر محمد الزرعوني: «نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية على تبرّعه الكريم، وإسهامه في دعم المبادرة، ما يؤكد دوره الفاعل في الإسهام المجتمعي في دولة الإمارات.. كلنا أمل في تحقيق هدف المبادرة، وتغطية كُلفة عمليات زراعة الكلى للمرضى المتبقين المشمولين بالمبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأضاف الزرعوني أن «المبادرة لاقت إقبالاً مؤثراً ومتتالياً من الإسهامات التي ستساعد الفئات المذكورة وعائلاتهم في تجاوز معاناتهم، ورفع الألم عنهم، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت مسارعة الأيادي البيضاء إلى مد يد العون بصورة تعكس النهج المعطاء المتجذر في المجتمع الإماراتي».

وأشار إلى أن العمل الإنساني، الذي يرتبط بمفاهيم ومبادئ التضامن والتكافل، جزء من قيم وثقافة دولة الإمارات، لتخفيف معاناة الإنسان، مؤكداً أن المبادرات المجتمعية هي حلقة وصل تربط بين المجتمع بمختلف شرائحه والمستفيدين بمختلف أطيافهم، لتحقيق رسالة سامية ونبيلة لرفعة الإنسان أينما كان.

من جهته، أكد رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، أن «إسهام المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في مبادرة (تبرعكم حياة2) يجسّد مفهوم التكافل الاجتماعي والتعاضد بين القطاعين العام والخاص، لدعم المبادرات الإنسانية والمشروعات الخيرية المستدامة»، مشيراً إلى أن «المبادرة تهدف إلى رفع الألم، وتخفيف المعاناة عن المرضى المتعثرين، من خلال توفير أفضل سُبل الرعاية المتكاملة».

وأضاف شكرالله أن «توالي الإسهامات يسهم بشكل سريع في إنجاح أهداف المبادرة الوطنية المجتمعية، الرامية إلى خدمة مرضى الفشل الكلوي المشمولين فيها، لتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأفراد والأسر في المجتمع»، مشيداً بالتجاوب الفاعل من مختلف قطاعات وأفراد المجتمع، لإحداث تغيير إيجابي في حياة المرضى المحتاجين إلى عمليات زراعة الكلى.

وقال شكرالله: إن «مبلغ التبرّعات الذي وصل إلى 13 مليوناً و800 ألف درهم، يكفي لعلاج وزراعة الكلى لـ25 مريضاً»، داعياً المؤسسات والأفراد بالدولة إلى دعمها.

وكانت «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي في إمارة دبي.

عامر الزرعوني:

. مبادرة «تبرعكم حياة» شهدت مسارعة الأيادي البيضاء إلى المساعدة ومد يد العون بصورة تعكس النهج المعطاء المتجذر في المجتمع الإماراتي.

سامية النهدي:

. مساهمة المصرف العربي في المبادرة تؤكد الحرص على التكاتف المجتمعي، ودعم المبادرات كافة، ما يترجم سياسة الدولة في العمل الإنساني.