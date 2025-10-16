«أم إيمان» تحتاج إلى 103.4 آلاف درهم لإجراء عملية مستعجلة

تعاني «أم إيمان» (سودانية - 62 عاماً)، مشكلات صحية في القلب منذ عام تقريباً، وتحتاج إلى إجراء عملية مستعجلة لإصلاح كهرباء القلب، وعلاج ومتابعة مستمرة في عيادة القلب في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

لكن إمكانات أسرتها المالية لا تسمح لهم بتأمين كلفة علاجها، التي تبلغ 103 آلاف و450 درهماً، كما أن المريضة لا تمتلك تأميناً صحياً.

ووفقاً لتقرير طبي صادر من المستشفى، فهي تحتاج إلى إجراء العملية في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى المتابعة المستمرة في المستشفى.

وأكد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريضة تعاني مشكلات صحية في القلب، إلى جانب السكري والضغط.

وقال إنها «أدخلت إلى قسم الطوارئ إثر تسارع في نبضات قلبها، وعدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي، وأجريت لها فحوص عدة، بينت أن لديها اضطراباً في عمل كهرباء القلب، الأمر الذي استدعى إنعاشها، وبقاءها في المستشفى أسبوعاً تحت الملاحظة الطبية».

وأضاف التقرير أن «المريضة أصيبت سابقاً بانسداد في الشرايين، وأجريت لها عملية قسطرة لتركيب دعامات، وقد تحسنت حالتها، لكن وضعها الصحي تدهور أخيراً»، لافتاً إلى أنها تحتاج حالياً إلى إجراء عملية لإصلاح كهرباء القلب (بالكي)، فضلاً عن حاجتها إلى متابعة مستمرة في المستشفى وأدوية من نوع خاص.

وتروي ابنة المريضة لـ«الإمارات اليوم» أن والدتها عانت قبل نحو عام ألماً مستمراً في الصدر، وكانت تشعر بالتعب عند بذلها أدنى مجهود، فاصطحبتها إلى المستشفى للاطمئنان على وضعها الصحي، وطلب منها الطبيب إجراء فحوص وأشعة، ليتبين بعد ظهور النتائج أن لديها انسداداً في الشرايين، وأن حالتها تستدعي إجراء عملية قسطرة على الفور.

وتابعت: «مكثت والدتي في المستشفى فترة بعد إجراء العملية حتى تحسنت حالتها، واستمر ذلك خلال الأشهر الماضية، لكنها أصيبت أخيراً بتعب وضيق شديد في التنفس، خلال نومها، فشعرنا بالخوف عليها، واتصلنا بسيارة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعند وصولنا إلى قسم الطوارئ أغمي عليها، فسارع الأطباء في إنعاشها، ثم أجريت لها الفحوص اللازمة، ليتبين أن لديها اضطراباً في عمل كهرباء القلب بسبب عدم استجابة جسمها للأدوية».

وأكملت الابنة أن حالة والدتها الصحية تحسنت، وسمح الطبيب بإخراجها من المستشفى، لكنه أوصى بإجراء عملية كي بالقسطرة في أسرع وقت ممكن لإصلاح عمل كهرباء القلب حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

وشرحت أن كلفة العملية تبلغ 103 آلاف و450 درهماً، وأن ظروف أسرتها المالية لا تسمح لها بتدبير المبلغ.

وقالت: «أخاف أن تنتكس حالة والدتي الصحية في ظل عدم قدرتنا على علاجها، فوالدي عاطل عن العمل بسبب المرض والتقدم في السن، وأسرتنا مكونة من أربعة أفراد، وليس لدينا أي مصدر للدخل باستثناء مساعدة يقدمها لنا زوج شقيقتي لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية».

وناشدت الابنة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة المساعدة على توفير كلفة العملية والعلاج لإنقاذ حياة والدتها.

اضطراب كهرباء القلب

اضطراب كهرباء القلب تعبير عن حدوث مشكلة ما في النبضات الكهربائية التي تُنّظم ضربات القلب، ما يؤدي إلى تسارُع الخفقان، أو بُطئه، بشكل ملحوظ، أو حتى عدم انتظامه.