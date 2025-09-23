«كبار الدار» تستحضر «حكايات البحر» في مدرسة الشروق

نظّمت إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية بجمعية النهضة النسائية بدبي، ضمن مبادرتها الرائدة «كبار الدار»، لقاء تراثياً بعنوان «حكايات البحر»، استضافت خلاله مؤسس متحف السنيار للتراث البحري بمنطقة الرمس في رأس الخيمة، النوخذة الإماراتي صالح حنبلوه، في مدرسة الشروق بدبي، بحضور عدد كبير من الطلبة الراغبين في اكتشاف عوالم التراث الإماراتي.

وتأتي الفعالية في إطار حرص الجمعية على تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، عبر سلسلة من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية التي انطلقت منذ عام 2019 تحت مظلة مبادرة «كبار الدار»، لتمكين هذه الفئة الغالية، وإبراز خبراتهم الحياتية، ونقل تجاربهم للأجيال الجديدة.

ونظّمت الإدارة اللقاء في مدرسة الشروق بمنطقة جميرا، حيث تحدث النوخذة صالح حنبلوه مع الطلبة عن ذكرياته البحرية، متناولاً تفاصيل مهنة الغوص والرحلات البحرية التي شكّلت جزءاً أصيلاً من تاريخ الإمارات وهويتها الوطنية، مؤكداً أن مهنة البحر كانت مدرسة للحياة بما تحمله من قيم الصبر والشجاعة والتعاون.

وقالت مدير عام جمعية النهضة النسائية، الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، إن مثل هذه اللقاءات تأتي ترجمة لرؤية الجمعية في خلق جسور تواصل بين الأجيال، تقديراً لعطاء كبار المواطنين الذين يُمثّلون ذاكرة الوطن وكنوزه الإنسانية.

وأوضحت أن مبادرة «كبار الدار» تشمل برامج للرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وورشاً تدريبية موجهة للقائمين على رعايتهم، بما يسهم في ترسيخ بيئة مجتمعية صحية ومستدامة.

وأضافت أن المبادرة تهدف أيضاً إلى الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، وتوعية الطلبة بتراث دولتهم الأصيل، وإيصال الرسائل التراثية إليهم، وأشارت إلى أن الطلاب طرحوا أسئلة متنوعة عن مهنة النوخذة والبيئة البحرية، وأنماط الحياة القديمة، ما يُرسّخ المعلومات القيّمة في أذهانهم ويعرفهم بالحياة الصعبة التي واجهها أهل الإمارات قديماً، وكيف استطاعوا التعامل بمهارة مع المكونات البسيطة للحياة المحيطة بهم.