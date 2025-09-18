«زايد العليا» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من أصحاب الهمم في «التمكين للتوطين»

احتفلت «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، بتخريج الدفعة الأولى من أصحاب الهمم في برنامج التمكين للتوطين، الذي يعد دبلوماً مهنياً نوعياً في القطاع المصرفي.

أقيم حفل التخريج في مقر مركز العين للتوحد التابع للمؤسسة، وشهد تخريج 23 طالباً من أصحاب الهمم بعد استكمالهم البرنامج، الذي استمر خمسة أشهر، بواقع يومين أسبوعياً، وحضر الحفل المدير العام لمعهد الإمارات المالي، مروان المهيري، إضافة إلى قيادات مؤسسة زايد العليا، ومعهد الإمارات المالي، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين وأسر الخريجين.

وألقى المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمؤسسة زايد العليا، نافع الحمادي، كلمة أكد فيها أن تخريج هذه الدفعة من أصحاب الهمم يمثل خطوة نوعية نحو دمجهم الفعّال في سوق العمل، لاسيما في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية بالدولة، مشيداً بقدرة الخريجين على المثابرة والتعلم واكتساب المهارات التي تؤهلهم لشغل وظائف نوعية تسهم في تعزيز مسيرتهم المهنية وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة.

بدوره، أكد المدير العام لمعهد الإمارات المالي، مروان المهيري، أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج «الدبلوم المصرفي» يأتي تتويجاً لرؤية مشتركة تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتجسيداً لالتزام المعهد بتصميم البرنامج ليأتي جسراً يربط طموحات أصحاب الهمم باحتياجات القطاع المالي المتسارعة والتزامه بتوفير تعليم نوعي ومخصص يلائم قدراتهم.

وأكد المتحدثون خلال الحفل أن البرنامج يجسد نموذجاً رائداً في تمكين أصحاب الهمم من خلال إكسابهم مهارات مهنية وإدارية تعزز فرصهم في التوطين وتفتح أمامهم مجالات واسعة للعمل المنتج والمستدام.

تخلل الحفل تكريم معهد الإمارات المالي بدرع تذكارية تقديراً لدوره في إنجاح البرنامج، إضافة إلى توزيع شهادات التخرج على المشاركين وسط أجواء احتفالية.