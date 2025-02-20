رسوم

أبدى متسوّقون بمنطقة البرشاء في دبي استغرابهم من رسوم يفرضها أحد المراكز التجارية في المنطقة تبلغ ثلاثة دراهم، بداية من دخول المواقف المخصصة للسيارات، حتى وإن كان ذلك من أجل إنزال متسوقين للدخول إلى المركز التجاري، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في الأمر.

مدارس

طلبت مدارس خاصة في الشارقة رسوماً إضافية بقيمة 1000 درهم من طلبة الصف الـ12، من أجل حفل التخرج الذي تُقيمه المدرسة للطلبة مع نهاية مرحلتهم التعليمية بالمدرسة، ما عدّه أولياء الأمور مغالاة لا داعي لها، خصوصاً مع ارتفاع الرسوم المدرسية، إضافة إلى كُلفة الرحلات والفعاليات المستمرة في المدرسة.

ازدحام

تشهد منطقة شاطئ جميرا بدبي ازدحاماً كبيراً، خلال أيام نهاية الأسبوع، مع توافد العديد من السكان والسياح، ما يسبب تكدساً للمركبات في الشوارع الفرعية المحيطة بالشاطئ، جرّاء التوقف المستمر للبحث عن مواقف، وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وطالب مرتادون بتنظيم حركة السير في المنطقة، واقترحوا تحديد عدد المركبات التي يُسمح بدخولها إلى هذه الشوارع.

مخالفات

أشاد قائدو سيارات بجهود شرطة عجمان في مواجهة الزحام خلال الفترة الصباحية، عبر استخدام طائرات درون لكشف المخالفين عند مخرج عجمان إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وهو المكان الذي يشهد تجاوزات كثيرة ومستمرة من جانب بعض السائقين.