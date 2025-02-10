تخييم

شكا قراء إلقاء النفايات في مواقع التخييم (الكشتات) في بحيرات القدرة بدبي، مطالبين الجهات المعنية بتغريم المخالفين، ووضع لافتات توعية تحث على نظافة المكان وعدم ترك المخلفات، لأن الموقع يعد سياحياً ويرتاده العديد من الزوار، فضلاً عن أن هذا الفعل يضر بالبيئة.

قمامة

شكا سياح ومرتادون لشاطئ العقة في منطقة دبا الفجيرة التابعة لإمارة الفجيرة، ترك بعض الأشخاص نفايات وعلب مياه وأكياساً بلاستيكية على شاطئ البحر، ما يشكل سلوكاً غير حضاري، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بتشديد الغرامة عليهم، لردع من تسوّل له نفسه تكرار مثل هذه الأفعال.

حملات

طالب سكان بمنطقة الدقداقة، التابعة لإمارة رأس الخيمة، البلدية بتنظيم حملات تفتيشية على المناطق السكنية، لوجود كلاب ضالة، ما يشكل خطورة على حياة الأطفال والسكان، خصوصاً أنها تهجم أحياناً على المارة.

باعة

تنتشر ظاهرة الباعة الجائلين وغير المرخصين في منطقة الياسمين التابعة لإمارة عجمان، حيث يتعمدون التجول ببضائعهم مثل المكسرات والحلويات، غير مراعين قواعد السلامة الصحية، وما يسببونه من مظهر غير حضاري، إضافة إلى مخالفتهم للقانون، كما يعد هذا الفعل من مظاهر التسول تحت غطاء البيع.