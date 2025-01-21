«أبوأحمد» يعاني جلطة دماغية ويحتاج إلى علاج بـ 237.6 ألف درهم

أصيب المريض (أبوأحمد - يمني - 70 عاماً) بجلطة دماغية، منذ أغسطس الماضي، أدت إلى خلل في عمل أعصاب المخ، نتج عنه شلل وعجز تام عن الحركة، وأصبح في حاجة ماسة إلى علاج تأهيلي ووظيفي في مركز متخصص لمدة ثلاثة أشهر بكلفة 237 ألفاً و600 درهم، إلا أن إمكانات أسرته المادية لا تسمح بتدبير المبلغ، ويناشد ابنه أصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لإنقاذ أبيه من البقاء طريح الفراش إلى الأبد.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض خضع لعملية قسطرة دماغية أنقذت حياته، إلا أنه بات في حاجة ضرورية لاستكمال العلاج التأهيلي والوظيفي.

ويروي ابن المريض (أبوأحمد) قصة معاناة والده مع المرض قائلاً: «إن حالته الصحية تدهورت منذ ثلاثة أشهر، حيث شعر بفقدان الوعي فجأة أثناء المشي، فنقلناه بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي للاطمئنان على صحته».

وأضاف: «خضع والدي لإجراءات الإنعاش الأولية، وفحوص وتحاليل بيّنت إصابته بجلطة دماغية، وأجريت له على الفور عملية قسطرة دماغية لإزالة التجلط من المخ، ومكث شهراً بعدها في قسم العناية المركزة بالمستشفى، ثم نُقل إلى العناية العادية ولايزال بها حتى الآن».

وتابع الابن: «تحسنت حالة والدي تدريجياً، إلا أن أخصائي أمراض المخ والأعصاب المتابع لحالته أخبرنا أن الجلطة أثرت في عمل أعصاب المخ، ما أدى إلى إصابته بشلل تام أفقده القدرة على الحركة تماماً».

وأوضح أن الطبيب نصح بضرورة البدء في علاج تأهيلي ووظيفي في أحد المراكز المتخصصة لمدة ثلاثة أشهر، حتى لا تزداد حالته سوءاً ويبقى طريح الفراش إلى آخر حياته.

وأشار الابن إلى أن الظروف المادية للأسرة لا تسمح بتدبير المبلغ المطلوب للعلاج، الذي يصل إلى 237 ألفاً و600 درهم، وقال إنه المعيل الوحيد للأسرة المكونة من سبعة أفراد، ويعمل في شركة خاصة براتب 4000 درهم، ويسدد أقساطاً بنكية، وما يتبقى من الراتب يكفي بالكاد لمصروفات الحياة اليومية، لذا فقد أصبح عاجزاً تماماً عن تدبير كلفة العلاج وإنقاذ والده من براثن المرض.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون، ومساعدته في تدبير مبلغ العلاج.

الجلطات الدماغية

الجلطات الدماغية عبارة عن خلل مفاجئ في التروية الدموية للدماغ، بواحد أو أكثر من الأوعية الدموية التي تغذيه، وتسبب خللاً أو نقصاً في حصول الدماغ على الأكسجين، ما يسبب تلفاً أو تعطيلاً لخلاياه، وكلما عادت التروية الدموية للدماغ إلى وضعها الطبيعي بشكل أسرع بعد حدوث السكتة، تكون فرص الشفاء أكبر.

ابن المريض:

. أنا المعيل الوحيد للأسرة المكونة من 7 أفراد، وراتبي 4000 درهم، وأسدد أقساطاً بنكية، وما يتبقى يكفي بالكاد مصروفات الحياة اليومية.