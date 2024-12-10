«برجيل القابضة» توظف 15 مواطناً من مستفيدي «أبوظبي للدعم الاجتماعي»

وقّعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مذكرة تفاهم مع «برجيل القابضة»، بهدف الارتقاء بآفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وتعريف مستفيدي الهيئة بالفرص الوظيفية التي تقدمها برجيل القابضة للمواطنين الإماراتيين، باعتبارها واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

ومذكرة التفاهم التي وقّعها كل من مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، الدكتورة بشرى الملّا، وعضو مجلس إدارة «برجيل القابضة»، عمران الخوري، أحد مخرجات النجاح الكبير لفعاليات اليوم المفتوح التي تم تنظيمها بشكل مشترك، بعنوان «مسيرتك المهنية مع مدينة برجيل الطبية».

ووفرت فعاليات اليوم المفتوح فرصاً مميزة لاستكشاف الفرص الوظيفية التي تقدمها مجموعة برجيل، وإجراء المقابلات الوظيفية مباشرة للمستفيدين، حيث شارك ما يزيد على 120 من أفراد الأسر المستفيدة من الهيئة، ما نتج عنه توظيف أكثر من 15 مواطناً ومواطنة حتى الآن.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الهيئة بإعداد المستفيدين للفرص الوظيفية والتدريبية التي تقدمها «برجيل القابضة».

وقالت الدكتورة بشرى الملا إن الخطوة تتوافق مع حرص قيادتنا الرشيدة تجاه الارتقاء بقدرة المواطنين على الاندماج بالقطاع الخاص.

وقال عمران الخوري إن هذا التعاون فرصة حقيقية لتمكين الأفراد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل.