تعاون بين «أوقاف دبي» و«الإمارات للمسكوكات» لحفظ الممتلكات الذهبية للواقفين والقُصّر

أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مذكرة تفاهم مع مصنع الإمارات للمسكوكات، في إطار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجهات الاستراتيجية للمحافظة على أصول الوقف والقصّر، وتهدف الاتفاقية إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين في ما يتعلق بالمشغولات الذهبية والمنقولات القيّمة الخاصة بالوقف والقصّر، وإعداد القوائم اللازمة للمشغولات محل البيع، حصراً وعدّاً وترقيمها، وترميز المشغولات وفق أجهزة وأدوات مخصصة للمعايرة والتقييم، ونقل المشغولات بطريقة آمنة.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، علي المطوع، حرص المؤسسة على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف توفير بيئة وقفية آمنة ومستدامة تحفظ الأصول وتحقق العائد الأمثل منها.

وقال المطوع إن التعاون مع مصنع الإمارات للمسكوكات يسهم في تقييم وحفظ المشغولات الذهبية الخاصة بالوقف والقصّر، وفق أفضل ممارسات التقييم والمعايرة، وأشار إلى أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بالمقتنيات والممتلكات القيّمة الخاصة بالواقفين والقصّر، وتعمل على التعاون مع الجهات المعنية لحفظها وتنميتها بما يعود بالنفع على القطاع الوقفي واستثمارات القصّر، وأعرب رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، عيسى سعيد الفلاسي، عن سعادته بالشراكة مع الجهات الحكومية الممثلة باتفاقية التعاون مع «أوقاف دبي».