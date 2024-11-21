طريق

يعاني مرتادو الطريق الممتد من شارع النجيمات في الفجيرة باتجاه «سيتي سنتر»، وتحديداً عند جمعية المعلمين، وجود حفر وتهالك بالطريق، ما يسبّب إرباكاً لهم أثناء القيادة ويشكّل ضرراً لمركباتهم، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في الأمر.

مهرجان

طالب زوار مهرجان القطارة التراثي بالعين بزيادة المرافق والفعاليات، وتوسيع رقعة المهرجان بشكل أكبر في السنوات المقبلة، نظراً إلى النجاحات التي حققها في ترجمة أساسيات التراث والموروث الشعبي والقيم الأصيلة، والعمل على غرسها في نفوس الأجيال، مثمنين جهود الجهات القائمة على المهرجان.

أكياس

شكا زوار بحيرة القدرة في منطقة الليسيلي بدبي ترك بعض الرواد أكياساً بلاستيكية تحت الأشجار، ما يشوّه المنظر الطبيعي باعتباره مكاناً جاذباً سياحياً، وتكثر زيارته مع اعتدال الأجواء ودخول الشتاء.

أغنام

انتقد مرتادو الطريق الممتد من حتا باتجاه مناطق وادي القور والمنيعي، وجود أغنام سائبة ترعى على جنبات الطريق، تشكّل إرباكاً للسائقين، مطالبين المسؤولين بالجهات المعنية بالنظر في الأمر.

سرعات

يستغل بعض سائقي الدراجات النارية عدم تصوير دراجاتهم في حال ارتكاب المخالفة في بعض الإمارات، التي تعمل فيها أجهزة الرادار على ضبط المخالفة من الجهة الأمامية للمركبة، في حين تكون لوحات الدراجات مثبتة من الخلف، ويقومون بالقيادة بسرعات جنونية غير مبالين بالعواقب الكارثية، لذلك يطالب سائقون الجهات المعنية بوضع أجهزة رادار تضبط من الجهة الخلفية للمركبة.