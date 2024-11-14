نظافة

شكا مرتادو شارع الجامعة في الشارقة قيام أشخاص بسلوكيات غير حضارية تتمثل في رمي القمامة على امتداد الشارع، رغم وجود حاويات قمامة على جانب الطريق، ويناشدون الجهات المعنية في الدولة تخصيص مفتشين في الفترة المسائية، خصوصاً الأماكن التي بها تجمعات، لمخالفة من يتعمّد رمي القمامة على الأرض.

مواقف

قال سكان إنهم يعانون الوقوف العشوائي للدراجات الهوائية في الأماكن العامة وعلى الأرصفة وعند أعمدة الإنارة والأشجار، ما قد يشوّه المظهر العام، لذا يقترحون على المسؤولين في الجهات المعنية توفير مواقف نظامية وحضارية للدراجات، لاسيما قرب الأسواق والمساجد وغيرها من المرافق العامة.

بعوض

طالب سكان في الدولة الجهات المعنية بتنظيم حملات لرش أماكن تجمعات المياه والمزروعات التي يكثر فيها انتشار البعوض، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، حيث يكثر انتشار البعوض بشكل كبير.

دراجات

لاحظ مرتادو طريق البدية - دبا الفجيرة قيام فئة من الشباب بقيادة دراجات نارية على الطريق دون ترخيص، منها دراجات الدفع الرباعي ودراجات ذات عجلتين، ويسيرون بسرعات جنونية وخطرة ويتسابقون في ما بينهم، والبعض الآخر يقوم بتجاوزات خطرة بين المركبات تربك السائقين، وناشدوا المسؤولين في الجهات المعنية النظر في الأمر.