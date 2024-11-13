سلوك

كرر مرتادو استراحة السحب والمسرح الروماني والكورنيش في خورفكان شكواهم بخصوص قيام بعض الزوار بترك مخلفات القمامة من أكياس بلاستيكية وعلب مياه ومشروبات غازية دون أن يتم وضعها في حاويات القمامة المنتشرة في أماكن عدة من الاستراحة، ما يدل على قلة وعي وثقافة هؤلاء الزوار في المحافظة على نظافة المكان. وناشدوا المسؤولين في الجهات المعنية النظر في الأمر وتغليظ الغرامات المالية على المخالفين.

مواقف

طالب زوار القرية العالمية في دبي الجهات المعنية بتكثيف دوريات الشرطة في مواقف السيارات، ومخالفة الوقوف الخاطئ للمركبات، حيث يتعمد أصحاب مركبات إيقاف مركباتهم في مساحة موقفين، الأمر الذي يحرم الآخرين وجود مواقف خالية لركن سياراتهم.

تسول

تكثر ظاهرة التسول في أوقات ومناسبات معينة وتختفي في أوقات أخرى، حيث نرى من يمارس التسول يدعي المرض أو يفترش الطرقات ومداخل مراكز التسوق والمساجد بحثاً عن محسن يتصدق عليه بالنقود. لذا نناشد إدارات التحريات في وزارة الداخلية بالدولة تكثيف الحملات لضبط المتسولين وإطلاق برامج توعوية للجمهور.

رادار

شكا سائقون في دبي قيام سائقين بالرجوع إلى الخلف في الطرقات الرئيسة حال تداركهم مدخل المخرج متأخراً، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب حوادث مرورية خطرة، مناشدين الجهات المختصة تركيب كاميرات أو أجهزة رادار ترصد هذه السلوكيات الخاطئة حفاظاً على السلامة المرورية.