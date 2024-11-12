مواقف

طالب زوار لسوق القطارة التراثي في مدينة العين الجهات المعنية بزيادة مواقف السيارات القريبة من الفعاليات المقامة في السوق، حيث يضطر بعضهم إلى الوقوف في أماكن بعيدة وبين المساكن الشعبية، علماً بأن السوق يستقطب زواراً من داخل المدينة وخارجها بشكل يومي.

مشاة

يعاني سائقون على طرق رئيسة في مدينة الذيد بالشارقة قيام أشخاص بعبور الطرق الرئيسة بشكل عشوائي من دون استخدام أماكن عبور المشاة، ما يشكّل خطورة بالغة على هؤلاء المشاة، وقد يُعرّضهم لحوادث دهس.

سرعة

يعاني مرتادو طريق «الشويب - العين» قيادة سائقين مركباتهم بسرعات عالية تربك السائقين الآخرين، وتمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، لذا نناشد المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

أغنام

لوحظ على الطريق الممتد من منطقة المدام باتجاه مليحة وجود أغنام سائبة ترعى على كتف الطريق، ما قد يسبب إرباكاً للسائقين، ويشكّل خطراً باحتمال وقوع حوادث مرورية، لذا يناشد مرتادو الطريق المسؤولين في الجهات المعنية توعية ملّاك هذه الأغنام، وتنبيههم إلى خطورة دخول الأغنام إلى الطرقات العامة.

باعة

شكا سائقون على طرقات عامة في الدولة وجود باعة متجولين يبيعون عبوات الماء والفول السوداني عند الإشارات الضوئية، ما يشكّل هاجساً كبيراً لديهم حول سلامة هذه المنتجات، لذا يطالبون المسؤولين في الجهات المعنية بفرض عقوبات على مثل هؤلاء الأشخاص ممن يتعمدون بيع هذه المنتجات دون مطابقتها للاشتراطات الصحية.