إنارة

شكا مرتادو طريق دبا - مسافي ظلمة في أجزاء من الطريق، ما يسبب إرباكاً لهم أثناء القيادة، مطالبين الجهات المعنية بمعالجة المشكلة حفاظاً على سلامة السائقين.

بصق

طالب أفراد بتغليظ العقوبات على مخالفة البصق في الطرق والأماكن العامة، للحد من هذا السلوك غير الحضاري وضمان الحفاظ على نظافة الأماكن العامة.

سرعة

ناشد سائقون إدارة المرور في شرطة دبي تغليظ المخالفات على بعض مرتادي شارع الإمارات باتجاه الشارقة الذين يقودون مركباتهم بسرعات عالية، ويقومون بتجاوزات خطرة تربك السائقين الآخرين.

قمامة

يعاني مرتادو استراحة السحب في خورفكان قيام بعض الزوّار بترك مخلفات القمامة من أكياس بلاستيكية وعلب المياه والمشروبات الغازية دون رميها في الحاويات المخصصة والمنتشرة في الاستراحة، مناشدين المسؤولين في الجهات المعنية تشديد العقوبة على هؤلاء المخالفين.

سباحة

لاحظ مرتادون لشاطئ عجمان ترك أهالٍ أطفالهم يمارسون السباحة وحدهم دون رقابة، الأمر الذي قد يعرضهم لحوادث غرق، مناشدين الجهات المعنية تكثيف حملات التوعية الخاصة بحوادث غرق الأطفال.