«تبرعكم حياة 2» تنقذ حياة «شهد» بزراعة كلية

تخضع الطفلة «شهد» (إيرانية - 12 عاماً) لعملية زراعة كلى خلال الأيام القليلة القادمة في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي، من متبرع متوفى، ضمن مبادرة «تبرعكم حياة 2» في موسمها الثاني، التي أطلقتها «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لـ«دبي الصحية»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتستعيد بها حياتها، بعد وصولها إلى مرحلة الفشل الكلوي.

وقال محمد والد الطفلة «شهد»: «طفلتي أصيبت بفشل كلوي عام 2020، وكانت تتردد على المستشفيات لإجراء غسيل كلوي لها وهي في هذا العمر الصغير، بعدها تم إجراء عملية زراعة كلى لها في العام نفسه، ولكن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير، ما أدى إلى تعطل الكلية المزروعة، وحالياً تتردد على مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي لعمل الغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع، حيث تعاني بشكل كبير وحياتها مهددة بالخطر، وتعيش واقعاً مختلفاً عن الأطفال الآخرين».

وتابع والد «شهد»: «المرض كان كابوساً على طفلتي، ومعاناتها مع هذا المرض سببت لها حالة نفسية هي ووالدتها، بعد فشل الزراعة الأولى، وقد تم إدراج اسمها ضمن المشمولين في مبادرة (تبرعكم حياة 2) التي تتبناها صحيفة (الإمارات اليوم) مع مؤسسة الجليلة، وقد سعدنا بأنها ستكون أولى الحالات التي ستخضع لعملية زراعة الكلى، بفضل إسهام المتبرعين والمؤسسات في هذه المبادرة المجتمعية الرائدة». وأوضح أن «إدارة مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال أبلغتني بأن ابنتي (شهد) تحتاج إلى زراعة كِلية، نظراً إلى سوء حالتها، وأكدت لي إدراج اسمها ضمن مبادرة (تبرعكم حياة 2)، وهذا الخبر أفرحنا جداً، لأن ابنتي ستعود لممارسة حياتها الطبيعية بفرح وسرور».

وأضاف: «فرحتنا غامرة، ولن توفّي الكلمات والمشاعر شكرنا للتكاتف المجتمعي، وتضافر الجهود من كل الأطراف، لمساعدة مرضى الفشل الكلوي».

ووجّه الأب جزيل الشكر إلى الجهات القائمة على مبادرة «تبرّعكم حياة 2»، التي أعادت الأمل للمرضى المشمولين، مؤكداً أن الإمارات بلد الخير والعطاء والإنسانية، وصلت أياديها البيضاء إلى القاصي والداني.

وكانت «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت أخيراً مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي في إمارة دبي.

. الطفلة المريضة كانت تتردد على مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي لعمل الغسيل الكلوي 3 مرات في الأسبوع.