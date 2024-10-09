«هشام» يحتاج إلى «زراعة عاجلة» تنهي معاناته مع الفشل الكلوي

يهدد الفشل الكلوي حياة «هشام» (سوداني - 46 عاماً) منذ عام 2020، بعد إصابته بارتفاع حاد في ضغط الدم، ما أدى إلى تعرّض جدار الأوعية الدموية لضغط مستمر، مسببةً تلفاً بالأوعية الدموية في الكلى، نتج عنه ضعف الكلى في التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة في الدم، وإصابته بفشل كلوي حاد، وحالياً هو بحاجة إلى زراعة كلى في مستشفى دبي، وينتظر المريض وأسرته من يمد لهم يد العون والمساعدة في سداد كُلفة عمليته الجراحية.

وكشفت التقارير والفحوص الطبية التي حصلت عليها «الإمارات اليوم» من مستشفى دبي أن المريض «هشام»، أدخل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني ارتفاعاً مستمراً في ضغط الدم، واحتباساً في سوائل الجسم بشكل دائم، أدى إلى تراجع وظائف الكلى، وإصابته بفشل كلوي حاد. وأوضحت التقارير، أن المريض بحاجة إلى إجراء عملية زراعة كلى في أسرع وقت، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

ويروي المريض «هشام» لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً «في أغسطس من عام 2020، أثناء فترة العمل الصباحية، بدأت أشعر بصداع شديد، وعدم وضوح في الرؤية، ودوار في الرأس، وصعوبة في التنفس، وآلام في الظهر، وتم نقلي إلى قسم الطوارئ في مستشفى دبي، حيث أجريت لي العديد من التحاليل والفحوص الطبية، وبعد ظهور نتائج الفحوص والتحاليل الطبية، أخبرني الطبيب المعالج بأن الكلى غير قادرة على أداء وظائفها الحيوية بشكل كافٍ، ما أدى إلى عدم إمكانية التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة بشكل فعال، ما يعني إصابتي بفشل كلوي حاد، ولابد من البدء بعمليات غسيل الكلى، وأخبرني الطبيب بأن علاج حالتي هو عملية زراعة كلى بأسرع وقت ممكن، وإلا ستتعرض حياتي للخطر، وتم إعطائي بعض الأدوية التي يجب الالتزام بتناولها للحد من الألم».

وأكمل المريض حديثه قائلاً «عملية زراعة الكلى كلفتها تفوق إمكاناتي المالية المتواضعة، كوني المعيل الوحيد لأسرتي، وأتقاضى راتباً يبلغ 3000 درهم، بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية، وليس لديّ تأمين صحي يغطي كُلفة العلاج، ولكن بعد علمي بأنني ضمن المشمولين بمبادرة (تبرعكم حياة) عمت الفرحة أسرتي، وبدأت أشعر بارتياح، وخفت آلامي وشعوري بالتعب، خصوصاً أثناء عملية غسيل الكلى».

وكانت «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت أخيراً مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي في إمارة دبي.

• المريض ليس لديه تأمين صحي يغطي كُلفة العلاج وراتبه بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية.