الفشل الكلوي يهدد حياة «أحلام» وتحتاج إلى عملية عاجلة

يهدد الفشل الكلوي حياة (أحلام- سودانية- 34 عاماً) منذ عام 2019، إذ أصيبت بضيق في التنفس، وارتفاع في ضغط الدم، وآلام في العظام والمفاصل، وتضخم في عضلة القلب، وتشنجات عضلية، وفقدان للشهية، ما أدى إلى إصابتها بفشل كلوي حاد، وهي بحاجة إلى زراعة كلى في أسرع وقت ممكن، وتنتظر المريضة من يمد لها يد العون ويساعدها في إجراء العملية الجراحية لزراعة الكلى.

وبيّنت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى دبي، التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن «المريضة خضعت لجلسات غسيل كلوي في المستشفى، وبسبب تدهور حالتها الصحية، تحتاج بشكل عاجل إلى إجراء عملية زراعة الكلى».

وأضافت التقارير أن «المريضة كانت، خلال السنوات الماضية، تعاني تورماً في الساقين والكاحلين والقدمين، بسبب تراكم السوائل في الجسم، وانخفاض كمية البول، والشعور بالتعب الشديد، نتيجة تراكم السموم في الدم، والغثيان والقيء بسبب التأثير على الجهاز الهضمي، وعدم انتظام في دقات القلب، نتيجة ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، أدى ذلك إلى إصابتها بفشل كلوي، وبعد إجراء الفحص، بيّنت النتائج أنها أصيبت بفشل حاد في الكلى، والحل الأنسب لحالتها هو زراعة كلى».

وتروي المريضة «أحلام» لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض، قائلة: «في نهاية عام 2019، أثناء عملي في (صالون نسائي)، بدأت أشعر بضيق في التنفس، وتعب شديد، وانخفاض في دقات القلب، فذهبت إلى أقرب مستشفى، حيث أجريت العديد من الفحوص والتحاليل الطبية، وتم تشخيص حالتي بأنني مصابة بالتهاب في المعدة، وتم إعطائي بعض الأدوية والمسكنات لتخفيف الألم، وشعرت بتحسن خلال فترة أخذ الأدوية».

وأضافت: «بعد مرور أسبوع، عادت الأعراض مرة أخرى، لكنها كانت أكثر حدة، ولم أستطع الوقوف أو الحركة، وتم نقلي بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى دبي، وبعد إجراء التحاليل والفحوص، بيّنت النتائج وجود ضعف شديد في وظائف الكلى، وعدم قيامها في طرد السموم والفضلات والسوائل الزائدة من الدم، وبسبب حالتي الصحية المتدهورة، مكثت في وحدة العناية المركزة لمدة ثلاثة أيام، وعندما استقرت حالتي الصحية، أخبرنا الطبيب المعالج بضرورة البدء في إجراء عملية غسيل الكلى».

وتابعت: «في العام الجاري، شعرت بتعب شديد وآلام غير محتملة، خصوصاً أثناء جلسات غسيل الكلى، التي أصبحت غير كافية لحالتي الصحية بعد أن فقدت الكلى قدرتها على القيام بوظائفها بنسبة كبيرة، وأخبرني الطبيب المعالج بأنني بحاجة إلى إجراء عملية زراعة بأسرع وقت ممكن، وإلا ستتعرض حياتي للخطر، وتم إعطائي بعض الأدوية التي يجب الالتزام بتناولها للحد من الألم».

وعلقت «أحلام»: «عملية زراعة الكلى كلفتها فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، نظراً لسوء وضعي الصحي والمادي، كوني أعمل براتب 3000 درهم، ويتقاضى زوجي راتباً يبلغ 4500 درهم، بالكاد يلبي احتياجاتنا من مسكن وقرض البنك، والباقي يذهب إلى مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب».

والمريضة «أحلام» ضمن المشمولين بمبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، التي تتبناها «الإمارات اليوم» بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة الجليلة التابعة لـ«دبي الصحية»، والتي تهدف إلى زراعة كلى لـ67 مريضاً بمبلغ 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

• المريضة خضعت لعمليات غسيل في مستشفى دبي، وبحاجة ماسة إلى إجراء عملية زراعة كلى.