«أبوآدم» يحتاج زراعة كلى لإنهاء معاناته مع جلسات «الغسيل»   

يهدد الفشل الكلوي حياة المريض «أبوآدم» (مصري - 43 عاماً)، منذ عام 2019، كما يعاني صداعاً مستمراً، وعدم القدرة على القيام بأي جهد أو عمل، الأمر الذي استدعى دخوله قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الخاصة، لمدة يومين، حيث تم إجراء فحوص وتحاليل له، بيّنت أنه مصاب بارتفاع حاد في ضغط الدم هو سبب الصداع الحاد، ونقص في بعض الفيتامينات، وأيضاً اتضح أن لديه خللاً في عمل الكلى، حيث طلب الطبيب منه إجراء فحوص بشكل دوري، وتناول الغذاء الصحي، والمحافظة على شرب السوائل بكمية أكبر، لتجنب إصابته بالجفاف.

ومنذ خمس سنوات، بدأت أعراض الفشل الكلوي بالظهور بشكل تدريجي لدى المريض، إذ لاحظ تورماً في الساقين، وزيادة في الوزن، وعدم القدرة على التبول بشكل طبيعي، عندها ذهب إلى المستشفى، وبعد مقابلة الطبيب طلب منه إجراء تحاليل وأشعة للكلى، للتأكد من عدم وجود أي مشكلات فيها، ولكن الفحوص أكدت أنه مصاب بفشل كلوي، أدى إلى ظهور كل الأعراض السابقة، ويجب أن يبدأ بجلسات غسيل الكلى، والمريض حالياً يتلقى جلسات الغسيل بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، وأصبح بحاجة ماسة إلى زراعة كلى، لتخفيف معاناته وإنقاذ حياته.

وقال المريض «بعد أن بدأت جلسات غسيل الكلى، أصبحت لا أستطيع أداء أي عمل أو جهد، ما أدى إلى غيابي بشكل دائم عن العمل، واضطررت إلى تقديم استقالتي، وأصبحت عاطلاً عن العمل، وأخبرني الطبيب بضرورة إجراء عملية زراعة للكلى».

وأضاف «أبوآدم»: «كلفة عملية زراعة الكلى فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، وليس لديّ تأمين صحي يغطي كُلفة العلاج، لكن بعد علمي بأنني ضمن المشمولين بمبادرة (تبرعكم حياة) فرحت كثيراً، وأعاد الاتصال بي الفرحة إلى أفراد أسرتي».

وتابع «أبوآدم»: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي التي تتكون من أربعة أفراد، وعاطل عن العمل بسبب المرض، ونعتمد على أخت زوجتي التي تقدم لنا بعض المساعدة المالية، والتي بالكاد تلبي متطلبات حياتنا اليومية». يشار إلى أن «أبوآدم» ضمن المشمولين بمبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، التي تتبناها «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة الجليلة التابعة لـ«دبي الصحية»، والتي تهدف إلى زراعة كلى لـ67 مريضاً بمبلغ 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

• المرض تسبب في غياب «أبوآدم» عن العمل ما اضطره إلى تقديم استقالته.