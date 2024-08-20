«بيت الخير» توزع 54.8 ألف عبوة ماء للعمال في الصيف

أعلنت «بيت الخير» توزيع 54.882 عبوة ماء مبردة على العمال المقيمين ضمن حملتها السنوية للإسهام في حمايتهم من حر الصيف، والتي أطلقها وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، بزيارة لموقع إنشائي تابع لشركة «بن غاطي للتطوير العقاري»، لتفقد الإجراءات المتبعة لحماية العمال بالتعاون مع شركاء الوزارة، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي أمرت بحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، حرصاً على سلامة العمال المقيمين، الذين يخدمون في ميادين التنمية والإعمار داخل الدولة.

ويأتي هذا العطاء ضمن مشروع الجمعية الجديد «سقيا الماء» الذي يعزز جهود «بيت الخير» لدعم العمال المقيمين، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، من خلال مشروعها المجتمعي المهم «الطعام للجميع»، حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها على هؤلاء العمال في سكناتهم وأماكن عملهم حتى نهاية يوليو 1.147.187 وجبة بقيمة 11.525.177 درهماً، منها 1.074.670 وجبة، من خلال «مفاطر رمضان» التي استفاد منها يومياً 35.822 عاملاً بقيمة إجمالية بلغت 10.800.000 درهم.

وستستمر حملة حماية العمال من حر الصيف بالتنسيق مع الشركاء والداعمين حتى نهاية سبتمبر، وقد كانت آخر المبادرات تبرع شركة «اليجانس ريل استيت» بأعداد كبيرة من الوجبات والعصائر المبردة، دعماً لحملة «بيت الخير»، للتضامن مع معاناة العمال في هذا الصيف الحار الذي يجتاح العالم.

• حملة حماية العمال من حر الصيف ستستمر حتى نهاية سبتمبر.