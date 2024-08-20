«دبي الخيرية» تطلق حملة «لنمنحهم حق التعليم»

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، أعلنت «جمعية دبي الخيرية»، إطلاق حملة دعم التعليم لهذا العام 2024، تحت شعار «لنمنحهم حق التعليم»، التي تهدف إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات الخيرية التعليمية، والتي يستفيد منها الطلاب من المراحل العمرية كافة داخل دولة الإمارات و10 دول حول العالم.

وتشمل الحملة الكثير من البرامج والمشاريع المتنوعة التي توفر البيئة والمناخ المناسبين للطلبة لمواصلة دراستهم، مثل: بناء المدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وتوفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية، وتوفير باقة طالب علم، ودفع الرسوم الدراسية، ودعم المعلمين، وتوفير وسائل المواصلات خصوصاً للطلبة القاطنين بالقرى النائية في المجتمعات النامية والفقيرة، والتي تعاني انعدام المؤسسات التعليمية النظامية، ما يدفعهم إلى الدراسة في فصول طينية غير مناسبة أو تحت أغصان الأشجار.

وقال المدير التنفيذي لـ«جمعية دبي الخيرية»، أحمد السويدي: «تعكس حملة (لنمنحهم حق التعليم)، إيمان الجمعية بأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة على المستويين المحلي والدولي، باعتبار التعليم من المجالات الاستراتيجية الرئيسة لعمل دبي الخيرية، وذلك مع ازدياد أعداد المحرومين من التعليم الأساسي في مناطق كثيرة من العالم، خصوصاً في الدول التي تواجه أخطار النزاعات والحروب والأزمات والكوارث الطبيعية».

وأعرب المدير التنفيذي لدبي الخيرية عن شكره لأهل الخير والعطاء في دولتنا الحبيبة الإمارات على ثقتهم بدبي الخيرية، ودعمهم المتواصل لحملاتها، كما شكر وسائل الإعلام المختلفة والمؤثرين على شبكات التواصل على جهودهم الطيبة والمستمرة في التعريف بمشاريع دبي الخيرية وحملاتها الأخرى، لاسيما حملة «لنخفف عنهم حر الصيف» والتي كانت نافذة أمل وعطاء لآلاف الأسر المتعففة داخل دولة الإمارات وخارجها. وحثهم على دعم حملة «لنمنحهم حق التعليم» من أجل تحقيق أهدافها والوصول بخيرها إلى العدد المستهدف منها.

وأوضح أحمد السويدي أن «دبي الخيرية» وفرت للمتبرعين وأهل الخير بيئة سلسة لآليات التبرع عبر حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني، كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، فضلاً عن تطبيق دبي الخيرية على الهواتف الذكية، وابتكار الحصالات الذكية وتوفيرها في المراكز التجارية ومحال التجزئة ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة. أو ببطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية، إلى جانب التواصل عبر مركز الاتصال.

• الحملة تشمل مشاريع متنوعة، مثل بناء المدارس ومراكز تحفيظ القرآن، وتوفير المستلزمات المدرسية، ودفع الرسوم وتوفير المواصلات.