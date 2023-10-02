متبرعون يُنهون معاناة طفل وأسرته مع التأمين الصحي

أنهى متبرعون معاناة أسرة الطفل «خليفة» البالغ 12 عاماً، مع تجديد بطاقات التأمين الصحي له ولأفراد أسرته بمبلغ 23 ألفاً و745 درهماً، حيث كانت أسرته تواجه ظروفاً مالية صعبة بسبب انتهاء بطاقة تأمينه الصحي هو وأفراد أسرته، على الرغم من حاجته الماسة إلى المراجعات الطبية والأدوية، نتيجة إصابته بأمراض مزمنة من بينها السكري.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع لشركة التأمين الصحي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في 14 يوليو الماضي، قصة معاناة أسرة الطفل (جزر القمر) وعدم قدرتها على التكفل بمبلغ تجديد بطاقات التأمين الصحي، نظراً للظروف التي تمر بها، مشيرة إلى أن التبرع أفرح أفراد الأسرة كثيراً، وأن هذا الأمر ليس غريباً على أفراد المجتمع في تعاضدهم وتكاتفهم مع الآخرين.

وكان والد الطفل المريض قد روى قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أمرّ بظروف مالية صعبة في الفترة الحالية، ومصدر الدخل الوحيد لأسرتي هو وظيفة زوجتي التي تعمل براتب متواضع في إحدى المؤسسات الخاصة».

وأفاد والد الطفل «خليفة» بأن ابنه عانى خلال السنوات الأخيرة أمراضاً مزمنة عدة، من بينها مرض السكري.

وأضاف: «اصطحبته إلى مستشفى توام في مدينة العين، وبعد معاينة الأطباء له، تبين أنه مصاب بهذا المرض، وخضع للعلاج اللازم خلال وجوده في المستشفى، إلا أن الطبيب الذي عاين حالته المرضية، أكد أنه سيحتاج إلى مراجعات مستمرة وأدوية لمراقبة حالته الصحية».

وأضاف: «يعاني ابني البالغ 12 عاماً حالياً، مرض السكري، وكان يخضع للعلاج في العيادات التخصصية في مستشفى توام في العين، حيث يتحمّل التأمين تكاليف علاجه، لكن بعد انتهاء صلاحية بطاقات التأمين الصحي لـ(خليفة) وأفراد الأسرة أصبحنا عاجزين عن تجديدها للاستمرار في العلاج، فضلاً عن عدم قدرتنا على تدبير تكاليف الأدوية والفحوص والمراجعات المستمرة التي يحتاجها».

وتابع الأب أن «بطاقة التأمين الصحي كانت تغطي تكاليف علاج (خليفة) خلال الفترة الماضية، إلا أنها انتهت، ووجدت نفسي مطالباً بتجديدها له ولأفراد أسرتي».

وأوضح أن «لديه أربعة أبناء، وابنه (خليفة) توقف عن تناول الأدوية منذ فترة لعدم القدرة على شرائها، ما يشكل خطراً على حالته الصحية»، لافتاً إلى أنه في حال لم يتم تجديد بطاقة التأمين الصحي، فإنه لن يستطيع توفير الأدوية التي يحتاجها ابنه».

• الطفل يعاني أمراضاً مزمنة عدة من بينها السكري.

• الأم هي المعيل الوحيد للأسرة المكونة من الوالد و4 أبناء.