«أبوعبدالسلام» يحتاج إلى 19 ألف درهم لتجديد «التأمين الصحي»   

يعاني (أبوعبدالسلام - هندي - 62 عاماً) سرطان الرئة، وهو مواظب على العلاج بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، منذ عام 2020، لكنه اضطر إلى التوقف عن تلقي علاجه أخيراً، بسبب انتهاء بطاقة التأمين الصحي، وعدم قدرته على تجديدها، إذ تكلفه 19 ألف درهم.

وناشد المريض أهل الخير مساعدته على تدبير هذا المبلغ، حتى يتمكن من مواصلة علاجه.

وأفاد التقرير الطبي الصادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط بأن «المريض يحتاج إلى متابعة مستمرة، تتضمن الجلسات العلاجية والفحوص الدورية والأدوية».

ويروي المريض (أبوعبدالسلام) لـ«الإمارات اليوم» أن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ خمس سنوات، إذ تعرض لضيق في التنفس وسعال شديد مع وجود بلغم يصاحبه دم، وتغير في نبرة الصوت، وآلام شديدة في منطقة الصدر.

وأضاف: «قامت زوجتي بنقلي إلى مستشفى خاص قريب من المنزل، وتم إجراء العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، وأظهرت النتائج وجود ورم في الرئة اليسرى، ونصحني الطبيب بالذهاب إلى مستشفى حكومي، للتأكد من نوع الورم بشكل أكثر دقة».

وتابع: «توجهت إلى مستشفى مدينة شخبوط الطبية، وتمت إعادة جميع الفحوص والتحاليل الطبية، وأخذ عينة من الورم، وبعد ظهور نتائج الفحص وتحاليل الدم، أخبرني الطبيب بأنني مصاب بسرطان الرئة (الخبيث)، ولابد من إجراء عملية جراحية لاستئصال الأورام الخبيثة الموجودة على جدار الرئة، والبدء في جلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي».

وأكمل: «بعد تحسن حالتي الصحية، أكد لي الطبيب ضرورة المتابعة، وإجراء الفحوص اللازمة، وأخذ الأدوية والعقاقير الطبية في مواعيدها، ولم أواجه مشكلة في تأمين التكاليف، لأن التأمين الصحي وفر لي التغطية اللازمة، لكنني لم أتمكن من تجديد بطاقة التأمين الصحي خلال الشهرين الأخيرين لمتابعة جلسات العلاج وأخذ الأدوية التي أحتاجها في أوقاتها، بسبب وضعي المادي المتدني، ما أدى إلى تدهور حالتي الصحية، وتفاقم المرض»، معرباً عن تخوفه من نتائج التوقف عن تناول الأدوية وجلسات العلاج.

وشرح المريض أنه غير قادر على تجديد بطاقة التأمين الصحي كونه عاطلاً عن العمل، وزوجته هي المعيل الوحيد للأسرة المكونة من أربعة أشخاص، وهي تعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وتتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 5000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، والمتبقي يذهب إلى مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب ومسكن.

وناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون، ومساعدته على تدبير قيمة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى يتمكن من استئناف رحلة علاجه.