4 متبرعين يسهمون بـ 14.7 ألف درهم في كُلفة جراحة لـ «أبوعلاء»

تكفل أربعة متبرعين بمساعدة المريض (أبوعلاء - 65 عاماً) على سداد جزء من كُلفة عملية جراحية عاجلة يحتاج إليها لتقليص حجم غدة البروستات، بمبلغ 14 ألفاً و775 درهماً، حيث تبرع الأول بمبلغ 10 آلاف و775 درهماً، فيما تبرع الثاني بـ2000 درهم، في حين تبرع الثالث والرابع بـ1000 درهم لكل منهما، بينما يبلغ المبلغ الإجمالي المطلوب للعملية 50 ألفاً و775 درهماً.

وناشد «أبوعلاء» من يساعده بالتكفل لدفع المبلغ المتبقي، البالغ 36 ألف درهم، لإجراء العملية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 18 مارس الماضي قصة معاناة (أبوعلاء) لسوء وضعه الصحي وعدم قدرته على التكفل بمبلغ العملية. وأكد تقرير طبي صادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن المريض يعاني تضخماً في غدة البروستات، ويحتاج لعملية جراحية عاجلة، ومتابعة دورية وأدوية علاجية بشكل منتظم، لكن المشكلة أن إمكاناته المالية المتواضعة لا تسمح بتدبير المبلغ المطلوب للعلاج. وروى (أبوعلاء) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «في ديسمبر من العام الماضي، شعرت بآلام في المثانة، فنقلتني ابنتي إلى أقرب مستشفى، حيث أجريت لي العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية، التي كشفت وجود تضخم في غدة البروستات، وأكد الطبيب المعالج ضرورة إجراء عملية جراحية (قسطرة البروستات) بشكل عاجل لتقليص حجم الغدة المتضخمة، وتخفيف الآلام، وقد مكثت في المستشفى مدة أسبوع أتلقى العلاج والرعاية الصحية». وأضاف: «في فبراير الماضي، انتكست مرة أخرى، وعادت الآلام الحادة، وتم نقلي إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، حيث خضعت لفحوص وتحاليل شاملة، بيّنت أن إصابتي متطورة، مع وجود التهاب حاد في البروستات، وشدد الطبيب المعالج مرة أخرى على ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة تضخم البروستات في ظل وضعي الصحي المتدهور الذي بات يهدد حياتي». وأفاد «أبوعلاء» بأن كُلفة الجراحة والعلاج تبلغ 50 ألفاً و775 درهماً، مؤكداً أن المبلغ يفوق إمكاناته المادية المتواضعة، ولا يعرف كيفية التصرف في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها.

وأوضح المريض: «أسكن مع ابني علاء، الذي يعمل في قطاع خاص براتب 8000 درهم شهرياً، ويعيل أسرته المكونة من زوجته وأربعة أبناء، إضافة إلى والدته، وهو لا يستطيع دفع مبلغ العملية الجراحية لي في المستشفى، لأن دخله الشهري بالكاد يسدد إيجار المسكن ورسوم الدراسة لأبنائه ومتطلبات المعيشة للأسرة». وناشد «أبوعلاء» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كُلفة المتبقي من مبلغ العملية الجراحية والعلاج، لتخفيف آلامه المستمرة، وإنقاذ حياته من الخطر.