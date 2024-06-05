«أم عفاف» تحتاج 25 ألف درهم لتجديد «التأمين الصحي»

تعاني المسنة (أم عفاف - 85 عاماً) أمراضاً مزمنة عدة، منها ارتفاع في ضغط الدم وفشل كلوي، إلى جانب مشكلات صحية في القلب. وأصبحت المريضة طريحة الفراش بعد تعرضها لجلطات دماغية متكررة، وتحتاج إلى 25 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها ومتابعة علاجها في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي، غير أن إمكانات أسرتها المالية لا تسمح بتدبير جزء ولو بسيطاً من المبلغ.

وروت ابنة «أم عفاف» قصة معاناة والدتها مع المرض، قائلة: «في ديسمبر من عام 2019 شعرت والدتي بصداع شديد وعدم قدرتها على التوازن والمشي، مع صعوبة بالكلام، ووجود غشاوة على العينين، ما استدعى نقلها على الفور إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي».

وأضافت: «أظهرت نتائج الفحوص الطبية والتحاليل تعرض والدتي لجلطة دماغية، فضلاً عن تعرضها سابقاً لمثل هذه الجلطات، إضافة إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم»، مشيرة إلى أن والدتها مكثت في المستشفى ثلاثة أشهر تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وتابعت: «بعد تحسن حالة والدتي أخبرنا الطبيب المعالج بأنها أصبحت طريحة الفراش، لا يمكنها النهوض والمشي، بسبب الجلطة الدماغية الأخيرة التي تعرضت لها، ما أصابها بالشلل».

وقالت إن الطبيب شدد على ضرورة الالتزام بتناول الأدوية في موعدها المحدد مع اتباع نظام غذائي صحي، تفادياً لمضاعفات تهدد حياتها.

وأفادت ابنة «أم عفاف» بأنه خلال السنوات الماضية غطى التأمين الصحي الخاص بوالدتها تكاليف العلاج والأدوية، لكن في مايو الماضي انتهت صلاحية بطاقة التأمين التي تحتاج 25 ألف درهم لتجديدها، مؤكدة أنها لا تستطيع دفع كلفة التجديد.

وذكرت الابنة أنها المعيلة الوحيدة لعائلتها المكونة من والديها الكبيرين في السن، إضافة إلى شقيقيها، موضحة أنها تعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب شهري قدره 13 ألفاً و937 درهماً، تدفع منه إيجاراً سنوياً للسكن بقيمة 78 ألف درهم، كما أنها تسدد قسطاً شهرياً لقرض بنك بـ3000 درهم. وناشدت ابنة المريضة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لوالدتها، ومساعدتها على تدبير كلفة تجديد البطاقة الصحية لتستطيع والدتها متابعة علاجها.