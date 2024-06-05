متبرع يسدد 12 ألف درهم كُلفة فحوص السمع لـ «رائد»

تكفل متبرع بمساعدة المريض (رائد - 60 عاماً) على دفع كلفة الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة لحالته في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، والتي تبلغ 12 ألف درهم.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في المستشفى.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت أول من أمس، قصة معاناة المريض (رائد) من عدم قدرته على دفع مبلغ الفحوص والتحاليل الطبية التي يحتاج إليها لتحديد نوعية العلاج المناسب له، حيث يعاني من قصور شديد في حاسة السمع، ويحتاج إلى فحوص وتحاليل من نوع خاص للسمع، بكلفة 12 ألف درهم.

وأعربت زوجة المريض عن سعادتها وشكرها العميق للمتبرع ووقفته مع معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها زوجها.

ويعاني المريض (رائد) من قصور شديد في حاسة السمع، ويحتاج إلى فحوص وتحاليل من نوع خاص للسمع، بكلفة 12 ألف درهم، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وكانت زوجته روت قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «بدأ زوجي يفقد السمع تدريجياً منذ نحو سبع سنوات حتى أصبح يعاني حالياً من قصور شديد في حاسة السمع ونقص شديد في عصب السمع بالأذنين، ويحتاج إلى إجراء فحوص وتحاليل طبية من نوع خاص، فضلاً عن معاينة الطبيب له في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي لتحديد نوعية العلاج المناسب له في ما بعد، وهو لا يسمع نهائياً إلا من خلال السماعات المثبتة في أذنيه التي يسمع من خلالها بشكل بسيط».

وأضافت: «كلفة الفحوص والتحاليل الطبية الخاصة تبلغ 12 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكاناتنا المالية المتواضعة، فيما أكد لنا الطبيب المعالج ضرورة إجرائها بأسرع وقت ممكن تفادياً لتدهور حالته الصحية».

وأوضحت الزوجة: «أسرتنا تتكون من خمسة أفراد، (الزوج والزوجة وثلاثة أبناء) ويعتبر زوجي المعيل الوحيد للأسرة، حيث يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5000 درهم، يدفع منه إيجار السكن، فيما تذهب بقية المبلغ لتغطية مصروفات الحياة المعيشية، وقد حاولت جاهدة البحث عن عمل في جهات عدة، لكن لم أوفق في ذلك».

وتابعت: «نحن في حيرة من أمرنا ونعاني ظروفاً صعبة ونعجز عن تدبير مبلغ الفحوص والتحاليل الطبية التي يحتاجها زوجي».

وناشدت زوجة المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير كلفة الفحوص والتحاليل الطبية التي يحتاجها زوجها، والتي ستحدد لاحقاً نوعية العلاج المناسب له.