«عمرو» بحاجة إلى 128 ألف درهم للعلاج من سرطان «نادر»

يعاني المريض (عمرو - 68 عاماً) سرطاناً من نوع نادر، ويحتاج إلى 16 جلسة علاج كيماوي بكلفة 128 ألف درهم، لكن ظروفه المالية الصعبة تحول دون قدرته على تأمين المبلغ، لذا يناشد من يساعده على دفع كُلفة علاجه في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وروى المريض (عمرو) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «شعرت قبل بضعة أشهر بألم شديد ومستمر في وسط الظهر، إضافة إلى صعوبة بالغة في الحركة، خصوصاً عند الاعتدال في وضع الجلوس أو أثناء الوقوف»، مضيفاً: «كانت الآلام تزداد حدة، ورافق ذلك تيبس في عضلات الظهر وأجزاء من الصدر، فذهبت إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث خضعت لفحوص طبية وإجراء التحاليل اللازمة».

وتابع: «نتائج الفحوص والتحاليل أظهرت إصابته بمرض السرطان من نوع نادر، ويحتاج إلى جلسات علاج كيماوي ومتابعة طبية مستمرة ومراجعات دائمة في العيادات المتخصصة، الأمر الذي أصابه بحالة نفسية بالغة السوء، أفقدته نحو 30 كيلوغراماً من وزنه خلال فترة قصيرة».

وأضاف (عمرو): «الأطباء صنّفوا حالتي الصحية بأنها متأخرة، وأكدوا ضرورة بدء العلاج في أسرع وقت ممكن، لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة، فهناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم قدرتي على تأمين المبلغ المطلوب لتلقي العلاج، ما سبّب لي حالة اكتئاب شديدة، فالقلق يلازمني على مدار اليوم نتيجة سوء وضعي الصحي وعجزي عن تدبير كلفة العلاج، فضلاً عن تصنيف المرض بأنه حالة نادرة».

وذكر المريض أنه «المعيل الوحيد لأسرته، ويعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص براتب شهري قدره 12 ألف درهم، يدفعه للإيجار ومستلزمات الحياة اليومية».

وقال إنه لا يمكنه تدبير ولو مبلغاً بسيطاً من كُلفة العلاج، مضيفاً: «آمل أن أتمكن من متابعة علاجي في أسرع وقت ممكن، إذ إن التأخير جعلني في وضع صحي أسوأ بكثير، فحالتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ووضعي الصحي حرج للغاية». وناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته لدفع كُلف العلاج وإنقاذ حياته.