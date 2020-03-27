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الغرغرة بالخل تقتل فيروس "كورونا"؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب
سورية تقرر حظر التجول بين المحافظات بسبب «كورونا»
"خدمات رأس الخيمة" تعقّم 5 مناطق في الإمارة ضمن برنامج التعقيم الوطني
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إعفاء أصحاب المركبات من رسوم "مواقف" في أبوظبي لمدة 3 أسابيع
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