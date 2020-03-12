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الإمارات تسجل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر إلى الخارج
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معاقبة سائق خالف قوانين السير والمرور
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سفارة الإمارات تدعو المواطنين إلى عدم السفر للهند
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