بطاقات الائتمان بين الدعم المالي والعبء المستتر تحت عباءة المرونة

رغم أن بطاقات الائتمان تهدف إلى توفير دعم مالي مرن، إلا أن استخدامها قد يصبح معقداً عند الاعتماد على سداد الحد الأدنى من المستحقات الشهرية. هذا السلوك يؤدي إلى تراكم الفوائد بشكل سريع، مما يجعل من الصعب إدارة الديون بفعالية والحفاظ على الاستقرار المالي.

ومع ارتفاع الفائدة التي تتجاوز أحياناً 3% شهرياً، تتفاقم الفائدة لتصل إلى ما يقارب 50% سنوياً عند احتساب الفائدة المركبة، ما يحوّل البطاقة تدريجياً من أداة مساعدة إلى عبء مالي يثقل كاهل الأفراد والأسر، ويضعهم أمام رسوم خفية والتزامات متصاعدة لا تتوقف.

في هذا السياق، تبرز بطاقة سند الائتمانية، كإحدى الحلول الحصرية للمواطن الإماراتي، مقدّمة نموذجاً مختلفاً عن البطاقات التقليدية التي لطالما ارتبطت برسوم عالية وفوائد مرهقة. لكن، بعيداً عن العناوين والعروض، ما الذي يميز بطاقة سند وما الذي تعنيه فعلاً عبارة "أقل نسبة فائدة للبطاقات الائتمانية في دولة الإمارات".

أبرز ملامح بطاقة سند:

1- أدنى فائدة شهرية في السوق الإماراتية بمعدل 1.25% فقط

عند مقارنة هذا الرقم ببطاقات ائتمانية تقدم فائدة تصل إلى 3% شهرياً (أي ما يعادل 36% سنوياً دون احتساب الفائدة المركبة)، تظهر بطاقة سند كخيار أكثر توازناً. هذا التخفيض يعني توفيراً يصل إلى 70% على الفوائد الشهرية.

2- تقليل الدفعات الشهرية بنسبة تصل إلى 30%

تُتيح البطاقة مساحة تنفّس أكبر لحاملها بفضل انخفاض سعر الفائدة، وتمكّنه من تخصيص موارده لأهداف مالية أخرى، دون أن تُثقل كاهله شهرياً.

3- بطاقة مجانية مدى الحياة

عدد كبير من البطاقات التي تبدو مغرية عند الإصدار، تخفي رسوماً سنوية أو شروطاً تؤدي لاحقاً إلى فرض تكاليف غير متوقعة. بطاقة سند تُبقي الأمور واضحة: لا يوجد رسوم خفية.

لا يمكن لأي بطاقة ائتمانية أن تكون "مثالية" لكل شخص، فاحتياجات الأفراد تختلف، وكذلك قدرتهم على السداد، ومستوى دخلهم. بطاقة سند لا تَعِد المستخدم بامتيازات ترفيهية، ولا تعتمد على العروض المؤقتة أو النقاط التراكمية. بل تُقدّم حلاً عملياً للمواطن الباحث عن بطاقة ذات فوائد أقل، والتزام شهري متوازن.

للحصول على بطاقة سند، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.financehouse.ae للاطلاع على التفاصيل والمقارنة والتقديم، مع إمكانية استخدام حاسبة التوفير الخاصة ببطاقة سند لحساب مقدار التوفير المحتمل أو الاتصال على الرقم 600511114

في بيئة مالية سريعة التغيّر، تتزايد الحاجة إلى منتجات تراعي الواقع قبل الربح. في هذا الإطار، تقدم بطاقة سند توجهاً ذكياً في السوق: منتج ائتماني مخصص حصرياً للمواطن الإماراتي، يستند إلى مبدأ الشفافية للحماية من الديون. وربما تكون هذه بداية جديدة لنمط أكثر وعياً في استخدام الائتمان وأقل خضوعاً لدوامة الفوائد.