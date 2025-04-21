عمر العلماء: 20.6 مليار درهم حصيلة استثمارات الذكاء الاصطناعي في دبي عام 2024

كشف عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن استثمارات الذكاء الاصطناعي في دبي خلال عام 2024 بلغت حوالي 20.6 مليار درهم.

وأوضح، خلال كلمته الافتتاحية لأسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي سيُعيد تشكيل قدرات وممكنات دول العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن دبي في كامل استعدادها وجاهزيتها لهذا التحول عبر خطة دبي 2025.

خطة دبي

وأفاد بأن خطة دبي السنوية لتسريع استخدامات الذكاء الاصطناعي ركزت على تعيين 230 لرؤساء تنفيذين وفرق متخصصة في القطاع، وإنشاء 6 حاضنات أعمال تم إطلاقها، فيما استفاد 10,000 طالب من برنامج التمكين.

مراكز بيانات

وقال:" جرى انشاء 17 مركز بيانات إضافة إلى 325 شركة ناشئة لشهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي فيما بلغ حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي 20.6مليار درهم.

تقييم الدوائر

وقال أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة دبي للذكاء الاصطناعي 2025 هو تقييم كل دائرة حكومية وتصنيفها بناءً على جودة استخدامها للذكاء الاصطناعي وفائدته في تحسين حياة المواطنين.

إعادة تشكيل

وأوضح خلال الكلمة الافتتاحية لخلوة الذكاء الاصطناعي ضمن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، والتي جاءت تحت عنوان "كيف ستسهم السنوات المقبلة في إعادة تشكيل إمكانات الدول؟" أن الخطة تركز على تقييم أداء الجهات الحكومية في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق مؤشرات واضحة للتحول الرقمي والاستباقية.

تحديث المناهج

واشار إلى أن الخطة تركز على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر تحديث المناهج وبناء القدرات الأكاديمية، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص من تقديم خدمات ذكية استباقية، فضلا عن تحفيز الشركات على قيادة اقتصاد الذكاء الاصطناعي عبر شراكات وتشريعات داعمة ومجالات استثمار متنوعة.

حجر الزاوية

وأكد أن التعليم يعد حجر الزاوية في الحضارة، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية في هذا القطاع سيكون له تأثير محوري، موضحًا أن تمكين المعلمين بالأدوات الذكية لفهم وتقييم المدخلات والمخرجات التعليمية يعدّ أمرًا بالغ الأهمية في المرحلة المقبلة.

مركز عالمي

وافاد بأن دبي تُجسد فهمًا عميقًا للأعمال، وتسعى لأن تكون مركزًا عالميًا للأعمال والذكاء الاجتماعي، مؤكدًا أن كل الشركات الناشئة في الإمارات، مثل كريم، شو، فودمرم، وميديا.نت، تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مستقبل الاقتصاد سيتحول إلى "اقتصاد اصطناعي".