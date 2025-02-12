أعداد السياح الإماراتيين إلى تركيا تتراجع 17.2% خلال 2024

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة السياحة التركية، تراجعاً في أعداد السياح الإماراتيين إلى تركيا خلال العام 2024 بنسبة 17.2% مقارنة بالعام السابق عليه 2023، في وقت تراجع فيه عدد السياح من أربع دول خليجية بنسبة بلغت نحو 5.8%. ولم تظهر الاحصاءات أعداد الزوار العُمانيين، في ما سجل عدد السياح السعوديين ارتفاعاً بنسبة 5.9%.

وتفصيلاً، سجلت تركيا تراجعاً في أعداد السياح الخليجيين من أربع دول خلال العام 2024، بنسبة بلغت نحو 5.8% مقارنة بمستويات العام 2023، وذلك على الرغم من تحقيقها نمواً بنسبة 7% في مستويات التدفق السياحي عالمياً.

ووفقاً لبيانات وزارة السياحة التركية، فقد بلغ إجمالي أعداد السياح من أسواق: الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، إلى تركيا خلال العام الماضي مليوناً و356 ألفاً و150 سائحاً مقابل مليون و439 ألفاً و433 سائحاً في العام 2023.

وسجلت السوق الكويتية أعلى نسبة تراجع للسياح إلى تركيا في العام 2024 مقارنة بنسب التراجع من دول الخليج العربية الأخرى، إذ بلغت نحو 27.2%، وذلك بعد انخفاض أعداد الزوار الكويتيين إلى نحو 264.4 ألف زائر مقابل نحو 363 ألف زائر في العام السابق عليه (2023).

وحلّت قطر ثانية، مع انخفاض أعداد السياح القطريين إلى تركيا وتسجيل نحو 57.8 ألف زائر في العام 2024 مقابل نحو 70 ألف زائر في العام 2023، بتراجع نسبته 17.5%.

بدوره، سجل عدد السياح الإماراتيين إلى تركيا خلال العام 2024 نحو 99.9 ألف زائر مقابل نحو 120 ألف سائح في العام 2023، بانخفاض نسبته 17.2%، في وقت سجل فيه عدد السياح البحرينيين تراجعاً بنسبة 0.46% إلى 64.44 ألف زائر مقابل 64.47 ألفاً في العام 2023.

بالمقابل، حققت السوق السعودية ارتفاعاً بنسبة 5.9% في أعداد السياح إلى تركيا خلال العام 2024، مسجلة نحو 869 ألف زائر مقابل نحو 820 ألف في العام 2023، في ما لم تظهر احصاءات هيئة السياحة التركية أعداد السياح من سلطنة عُمان خلال العام 2024.

عالمياً، ارتفع عدد السياح الدوليين إلى تركيا خلال العام 2024 ليصل إلى 52.62 مليون سائح مقابل 49.2 مليون زائر في العام 2023.