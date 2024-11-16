14.54 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 14.54 مليار درهم في تعاملات ثاني أسبوع من نوفمبر الجاري، وتضمنت مبيعات بقيمة 9.12 مليارات درهم، بعد تنفيذ 3.23 آلاف صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات الأسبوع، كانت منطقة الخليج التجاري بقيمة 357.46 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 60 صفقة، ثم منطقة بوكدرة بنحو 311.27 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 141 صفقة، ثم منطقة «جميرا فيلج سركل» بنحو 237.75 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 221 صفقة.

وبلغت قيمة الرهونات العقارية في تلك الفترة 3.33 مليارات درهم، من خلال 763 إجراء. أما قيمة الهبات العقارية في تلك الفترة أيضاً فقد بلغت 2.09 مليار درهم، من خلال 454 إجراء، وبذلك يستمر قطاع العقارات بدبي في تسجيل طفرات غير مسبوقة، وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية إمارة دبي المتواصلة وجهة استثمارية عالمية، وأهمية القطاع بوصفه ركيزة اقتصادية قوية تدعم التطور والنمو المستدام.