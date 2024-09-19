مصدر مصرفي: طرح بطاقة «جيون» المحلية قبل نهاية 2024

كشف مصدر مصرفي، أن بطاقة «جيون» المصرفية ستكون مسبقة الدفع في المرحلة الأولى من التطبيق، والتي ينتظر أن تبدأ البنوك في توفيرها للمتعاملين معها، بالتعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة للمصرف المركزي، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وأوضح المصدر لـ«الإمارات اليوم»، أن البطاقة تؤمّن نظام دفع متكاملاً محلياً 100%، يعتمد على المنصات ومحافظ الدفع الإلكترونية المحلية، فضلاً عن بيانات المتعاملين داخل الدولة، مشيراً إلى أنها ستكون مقبولة في جميع منافذ ونقاط البيع بالتجزئة على مستوى الدولة.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن المرحلة الثانية من تلك البطاقات ستكون للخصم المباشر والائتمان، لافتاً إلى أن رسوم البطاقة مخفّضة أو مجانية، بحسب ما سيتم إعلانه.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يبدأ طرح البطاقات خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أنه تم التأجيل حتى تتمكن البنوك من إجراء التعديلات الفنية المطلوبة على أنظمتها التقنية وأجهزة الصراف الآلي. وقال: «بشكل عام هناك إنجاز كبير تحقق في المشروع حتى الآن».

وبيّن المصدر أن بطاقة «جيون» لن تكون بديلة عن أي بطاقات دفع أخرى يتعامل بها المتعاملون، بل هي اختيارية بجانب بقية البطاقات.

وأفاد بأن من المنتظر أن يتم التوسع بقبول استخدام البطاقة في جميع الدول مستقبلاً وفق الخطة الموضوعة، مشدداً على أن من شأن وجود نظام وبطاقة دفع محلية، توفير خدمة آمنة للمتعاملين تعمل في مختلف الظروف.

البطاقة اختيارية تؤمّن نظام دفع محلياً في مختلف الظروف.