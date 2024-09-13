«دوكاب» تسهم في بناء 25 منزلاً لأصحاب الهمم وكبار المواطنين       

أعلنت مجموعة «دوكاب»، أحد أكبر مزوّدي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، توقيع اتفاقية تعاون مع «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، لبناء 25 منزلاً لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وذلك ضمن مبادرة «دوكاب تبادر» للمسؤولية المجتمعية للشركات عالمية النطاق.

وقّع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد المطوع، والمدير التنفيذي للمؤسسة، عمر حمد بوشهاب، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وجاء في بيان صادر أمس، أن هذه الاتفاقية، تعكس التزام مجموعة «دوكاب» بتوجيهات ورؤية دولة الإمارات التي تركز على النمو، وتعزيز جودة حياة الإنسان، وتسلّط الضوء على القيم الأساسية للمجموعة، وجهودها المتواصلة لتحقيق النمو الشامل والعادل للجميع.

وقال المطوع، إن «اتفاقية التعاون مع (مؤسسة محمد بن راشد للإسكان)، تمثّل خطوة مهمة في مسيرتنا، وتؤكد التزامنا بتمكين التماسك المجتمعي، وحرصنا على تعزيز جودة الحياة لفئات المجتمع كافة، وتوفير سبل عيش كريمة وعادلة لجميع الأفراد، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات التي تركز على تقديم الدعم الكامل لمختلف الأفراد، بهدف الارتقاء بالإنسان الإماراتي، والتعرف إلى احتياجاته، والاستجابة لتطلعاته، باعتباره أثمن الثروات».

من جهته، قال بوشهاب: «يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بدعم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وحرصنا على الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع، حيث نسعى بشكل متواصل إلى تقديم الخدمات الرائدة، لضمان سبل السعادة والراحة لفئات المجتمع كافة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، عبر خدمة أبناء الوطن في قطاع الإسكان، وتوفير بيئة ملائمة تُتيح لهم الاستقلالية والراحة».

وتنسجم هذه الاتفاقية مع المحاور التي تعتمد عليها مبادرة «دوكاب تبادر»، التي تبرز التزام المجموعة بالارتقاء بالمجتمعات، والإسهام في رفاهيتها، والمشاركة في رفع مستوى الوعي حول أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات.