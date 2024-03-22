نظمت غرفة تجارة دبي في مقرها الرئيس اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024، مع مجموعات ومجالس الأعمال، لبحث سبل تعزيز إسهام القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفزة للاستثمار في دبي. وأفادت غرفة تجارة دبي في بيان، أمس، بأن عام 2023 شهد تأسيس 76 مجموعة عمل جديدة، تمثّل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ليصل عددها الإجمالي إلى 105 مجموعات أعمال تنضوي تحت مظلة الغرفة، إلى جانب 47 مجلس أعمال تمثل جنسيات المستثمرين، كما تم خلال العام الماضي عقد 145 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، وتمت مراجعة 111 قانوناً ومشروع قانون، بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 53%.